Zeitrechnung 3sat ) - Die Themen der Sendung- Den Krieg dokumentieren, Urteil gegen Osman Kavala- Gespräch mit Aslı Erdoğan, Biennale Venedig- US-Künstlerin Precious Okoyomon- Katrin Schumacher über Aleš Štegers Roman "Neverend" - "Tell"-Roman von Joachim B. Schmidt.<--- bestellen - Film-Tipp: "Die fabelhafte Welt der Amélie"- Ausstellungs-Tipp: "Franz-Yang Močnik"- Tipp: "Essen 1887 - Mixed-Reality-Zeitreise" dlfk-audio ) - Christine Grimm dlfk-audio ) - Alexander Scheer spielte den singenden Baggerfahrer Gerhard Gundermann, kam vor 20 Jahren in "Sonnenallee" groß heraus und ist jetzt als Anwalt in: "Rabyie Kurnaz gegen George W. Bush" zu sehen. Heute Abend hat der Film seine Kinopremiere.Fake durch Flausch dlfk ) - Sweater statt Schlips: Inzwischen ist bei den Spitzen unserer Gesellschaft eine neue Lockerheit angesagt. Aber bedeutet diese modische Umorientierung auch, dass oben und unten näher zusammenrücken? Der Journalist Uwe Bork hat da so seine Zweifel. pt ) - Wir haben noch gar nicht begriffen, dass wir bereits als Besiegte in Putins Krieg hineingehen. Es sind ja nicht nur die 55 Prozent des Gases, das wir konsumieren und für das wir Putin brauchen. Wir sind abhängig vom Gas und abhängig vom Geld fürs Gas, das die Russen schließlich bei uns ausgeben. Um diesen Preis haben wir weggesehen, und Gerhard Schröder setzte für Putin sein untertänigstes Lachen auf. Von Thierry Chervel taz ) - Der Schriftsteller Karl-Markus Gauß hat häufig die Ukraine bereist. Er fordert die sozialdemokratische Linke auf, sich von alten Annahmen zu lösen. nb ) - Die Hamburger Applike Group, die vor sieben Jahren von Jonas Thiemann und Carlo Szelinsky gemeinsam mit Gruner + Jahr gegründet wurde, erhält von Bertelsmann Investments eine Ausbau-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen. Der Venture-Capital-Arm des Gütersloher Medienkonzerns, der seit der Zusammenführung von G+J und RTL die Beteiligung an Applike hält (zuvor G+J), bewertet das Unternehmen aktuell mit 500 Millionen Euro. fk ) - Ludwig Wittgenstein misstraute früh der Empirie. Den Schlüssel zur philosophischen Erschließung der Welt sah er in der Sprache. Er erkannte ihre Grenzen und erforschte ihre Möglichkeiten. Otto A. Böhmer porträtiert den eigensinnigen Philosophen. turi2 ) -"Der Zukunftsfonds" von Ex-"Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann (Foto) und dem Banker Lenny Fischer bleibt rund vier Jahre nach dem Start zwar ein "Nischenprodukt", punktet aber mit "solidem Ertrag", zieht "Handelsblatt"-Redakteur Ingo Narat ein Zwischenfazit. 20 Mrd Euro wollten Fischer und Diekmann mit ihrem "Promi-Bonus" einsammeln, aktuell liegt das Fondsvolumen aber bei nur 27 Mio Euro: Im Konkurrenzvergleich sei das "nicht der Rede wert". Das anfängliche 20-Mrd-Ziel sei "unser kurzer Moment des Größenwahns" gewesen, gibt Fischer zu. radio ) - Neues von u.a. Mazam, Matt Slocum, Danilo Pérez, Spook, Chris Dingman, Arun Ghosh, Marquis Hill, Lara Rosseel, David Gisler, Tomas Fujiwara. dlfk-audio )) - Klaus Schulze ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Der deutsche Musiker und Komponist gilt als Wegbereiter der elektronischen Musik. Mit den Bands Tangerine Dream und Ash Ra Tempel entwickelte er eine eigene Klangsprache und prägte Techno und Ambient.