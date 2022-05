Moin-Moin

TV-Kritik

Zeitrechnung zeit ) - Mit rund 50 Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet will die "Woche der Meinungsfreiheit" die Bedeutung lebendiger Debatten für eine demokratische Gesellschaft betonen. Die Aktionswoche läuft vom 3. Mai - dem Internationalen Tag der Pressefreiheit - bis zum 10. Mai - dem Gedenktag an die Bücherverbrennung. Iniitiert wurde sie vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 45 weitere Partner sind beteiligt. dlfk-audio ) - Wir kaufen viel zu viel, meint Nadine Schubert, die sich für Plastik-Vermeidung und gegen unnötigen Konsum einsetzt. Wie auch andere ihr Leben verändern können, dazu gibt sie Tipps in ihrem Blog und Büchern. Jetzt muss nur noch die Politik aktiv werden.<--- b estellen zeit ) - Mit dem Kauf von Twitter verfolgt Elon Musk auch eine politische Mission: Er will angeblich die Meinungsfreiheit retten. Was treibt ihn? Und wie gefährlich ist sein Plan?Von Ileana Grabitz und Tina Hildebrandt kap ) - Vor 15 Jahren haben wir das Angebot, Benjamin Katz bei seiner Autobiografie zu unterstützen, ausgeschlagen. Blöd. Jetzt machen wir den Fehler etwas gut und bringen mögliche Passagen. Hier zur Zeit mit A. R. Penck, der heute (02.05.2022) vor 5 Jahren starb. Mit teils unbekannten Fotos aus Katz' Archiv. radio ) - Der französische Komponist Olivier Messiaen war eine Ausnahmeerscheinung der Musik: Indische Rhythmen, Viertelton-Musik, Gregorianik und Vogel-Gesang waren nur einige seiner Inspirationsquellen. Von Martina Seeber.60 Jahre lang wirkte er als Organist an der Pariser Kirche La Trinité und prägte eine ganze Komponisten-Generation. Sein Werk atmet eine tiefe Religiosität. Am 27. April 2022 jährt sich sein Todestag zum 30. Mal. radio ) - "…Der Saxophonist selbst hat einen warmen, ausdrucksstarken Ton, der gelegentlich in freiere Gefilde abtaucht, aber immer der Struktur seiner Kompositionen treu bleibt." - Signal to Noise sub uni ) - von Konstantin Ulmer - abgelegt in: Ausstellungen und Veranstaltungen radio ) - Die 2011 veröffentlichte Compilation "The Great American Songbook" von Aretha Franklin fasst die besten Jazzaufnahmen der Souldiva aus den 1960er Jahren zusammen. Und dies macht wirklich Sinn. Von Klaus Wienerroither. radio ) - Vom Mississippi-Delta nach Kuba und wieder zurück: Ry Cooder hat mit Taj Mahal nach mehr als einem halben Jahrhundert wieder ein Album aufgenommen. Von Christoph Wagner sz ) - Die Runde bei Anne Will diskutiert über Panzerlieferungen an die Ukraine - und ist sich allzu einig im Einverständnis. Vor allem eine demonstriert, wie die Lässigkeit bei schwerem Kampfgerät salonfähig wird. faz ) - Die Frage der Waffenlieferungen entzweit die Deutschen, doch bei Anne Will wird die Frage, wohin unsere Ukraine-Politik führt, ignoriert.(f az ) - War der Atomausstieg falsch? Sollte Deutschland den Import von russischem Gas sofort stoppen? Muss Deutschland jetzt aufrüsten? Bei "Deutschland spricht" 2022 streiten Leser mit kontroversen Ansichten über den Ukrainekrieg und dessen Auswirkungen. faz ) - Ein offener Brief von Prominenten an Kanzler Scholz spaltet weiterhin die Gemüter. Bis Montagmorgen wurde der Brief von rund 140.000 Menschen digital unterzeichnet.