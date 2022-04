Moin-Moin

Kulturzeit" vom 26.04.2022

Urteil in Karlsruhe

Zeitrechnung dlfk ) - Das Reden von Diplomaten wirkt oft formelhaft, umständlich und uneindeutig. Das ist gut so, sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler: Denn genau deshalb ist die Sprache, in der Staaten miteinander kommunizieren, geeignet, um Krisen zu lösen. 3sat ) - Das Kunsthaus Zürich zeigt frühe Werke von Yoko Ono. Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, selbst Teil der Kunstwerke zu werden - noch bis zum 29. Mai 2022. 3sat ) - Nachdem die 59. Biennale von Venedig coronabedingt um ein Jahr verschoben werden musste, öffnet sie am 23. April ihre Tore. Aber müssen Künstler*innen und Gäste in Zeiten des Ukraine-Krieges ein schlechtes Gewissen haben, dass sie überhaupt stattfindet? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meint ganz klar: nein! 3sat ) - Während der russische Pavillon bei der 59. Biennale in Venedig leer bleiben wird, beweist sich die Ukraine als starke internationale Stimme. Künstler Pavlo Makov glaubt, Kunst sei ein veritables Mittel gegen den Krieg. 3sat) - Rockmusik, die seit 20 Jahren nicht nur in Europa sondern auch in Nordamerika und Asien Erfolg feiert: Nun geht die schottische Band Franz Ferdinand unter dem Titel "Hits To The Head" auf große Greatest Hits-Tournee. 3sat ) - Das 1922 uraufgeführte Triadische Ballett von Oskar Schlemmer bleibt bis heute ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk: Eine Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart bettet die historischen Figuren zum 100. Geburtstag von Schlemmer in zeitgenössische Installationen ein. 3sat ) - Der britische Musiker und (Film-)Komponist Roger Eno hat nach einem gemeinsamen Album mit seinem älteren Bruder Brian Eno jetzt ein neues Soloalbum bei der Deutschen Grammophon veröffentlicht. faz ) - Die Grenzen setzt der Staat. Auch eine private Plattform wie Twitter darf kein Forum für Rechtsbrüche sein. Elon Musk muss zeigen, was er wirklich von Freiheit hält. faz ) - Warum hat Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft? Verfolgt er eine politische Agenda, ist er auf dem Egotrip? Viel wichtiger noch: Wer begrenzt die Macht der Superreichen im Internet (faz ) - Vor einem Jahr dampfte Piers Morgan wütend aus dem Studio ab. Jetzt ist der Moderator dank Rupert Murdoch wieder da und trifft Donald Trump. Warum das neue "TalkTV" schwer nervt. 3sat ) - Mariupol - belagerte Stadt - Gespräch mit Christian Osthold, Kyiv Symphony Orchestra in Dresden, was hat Elon Musk mit Twitter vor?, Biennale Venedig - US-Künstlerin Precious Okoyomon und die Autobahn.- Dicke Qualmwolken sind über dem Stahlwerk Azovstal bei der ukrainischen Stadt Mariupol zu sehen .Belagertes Stahlwerk bei Mariupol In der strategisch wichtigen ukrainischen Hafenstadt Mariupol scheint die Lage festgefahren. Die letzten ukrainischen Verteidiger harren in den Industrieanlagen von Asow-Stahl aus. Moskau hatte am 25. April zwar eine einseitige Feuerpause angekündigt - Kiew beschuldigte die Russen allerdings, eine Vereinbarung für Fluchtkorridore verweigert zu haben, weshalb keine Evakuierung möglich sei. Moskau bezichtigte die Ukrainer wiederum, hunderte Zivilisten am Verlassen der Industrieanlage zu hindern. Bis zum Abend sei niemand herausgekommen. Wir sprechen mit dem Historiker Christian Osthold über die Situation in der belagerten Stadt.- Das Kyiv Symphony Orchestra ist das musikalische Aushängeschild Kiews: Nun hat das Orchester seine eindrucksvolle Sinfonik bei einem Konzert in Dresden präsentiert und so ein Stück ukrainische Kultur nach Deutschland gebracht. Mit der Tournee möchten die Musiker*innen vor allem ein Zeichen gegen den Krieg setzen: "Gerade jetzt sollte die Stimme der Ukraine auf der ganzen Welt gehört werden. Wir gehen auf Tournee, um in der Sprache der Musik jedes Herz anzusprechen". Gleichzeitig hilft das Konzert, das Überleben des Orchesters zu sichern, das nach 40 Jahren Erfahrung und Tradition Gefahr läuft, aufgelöst zu werden.Elon Musk gehört mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 260 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Menschen der Welt. Im Laufe seiner Karriere hat er dabei nicht nur die Autobranche revolutioniert, sondern auch als Privatunternehmer den Weltraum erobert. Nun hat der Hightech-Unternehmer den Kurznachrichtendienst Twitter für rund 44 Milliarden US-Dollar aufgekauft und wird damit zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der Welt der sozialen Netzwerke. In der Vergangenheit hat Musk Twitter wiederholt eine Einschränkung der Meinungsfreiheit vorgeworfen. In welche Richtung wird sich also die Online-Plattform unter Führung des visionären wie umstrittenen Tech-Milliardärs entwickeln? Welche Ziele verfolgt er?" - Wie der Sänger Monchi 60 Kilo abnahmJan Gorkow, bekannt als Punksänger Monchi, wog über 180 Kilogramm. Dann veränderte er sein Leben radikal: Intervall-Fasten, Sport, Verzicht auf Süßes und Alkohol. Ein harter Kampf gegen Gelüste und Gewohnheiten. Wie er es schaffte, 60 Kilo abzunehmen, beschreibt er in "Niemals satt". Sein Buch ist aber kein Diätratgeber, vielmehr eine schonungslose Selbsterkundung: Offen und auch drastisch erzählt er, wie er unter seinem Übergewicht gelitten hat, wie er erkennt, dass er eine Essstörung hat und die Ursachen dafür erkundet. Ein persönliches Buch, das den Blick auf adipöse Menschen verändert.Sie ist das längste zusammenhängende Bauwerk Deutschlands - und das Monotonste: Die Autobahn. Sechs Jahre lang hat Michael Tewes Schallschutzwände, Raststätten und Brückenpfeiler fotografiert. Doch seine Bilder zeigen vor allem auch das, was man vom Auto aus nie sieht. Und nebenbei räumt er mit einigen der großen deutschen Mythen auf. (sz ) - Das Bundesverfassungsgericht beanstandet eine Reihe von Vorschriften im Verfassungsschutzgesetz des Freistaats, das 2016 auf Bestreben der CSU grundlegend überarbeitet worden war. Staatskanzleichef Herrmann kündigt eine Reform an.(f az ) - Bayern wollte im Dienst der Sicherheit bis an die Grenzen des Rechtsstaats gehen. Aus Karlsruher Sicht ging die Staatsregierung darüber hinaus. Auch andere Länder und der Bund müssen nun ihre Gesetzgebungen anpassen.