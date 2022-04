Moin-Moin

Zeitrechnung 3sat ) - Das Kunsthaus Zürich zeigt frühe Werke von Yoko Ono. Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, selbst Teil der Kunstwerke zu werden - noch bis zum 29. Mai 2022. 3sat-video ) - Jan Bazuin ist 19 Jahre alt, als die Nazis ihn als niederländischen Zwangsarbeiter deportieren. Über sein Schicksal hat er Tagebuch geführt, das nun nach seinen Lebzeiten veröffentlicht wird. Gelebte Geschichte für alle ab 14 Jahren.<--- bestellen 3sat-video ) - Zu sehen ist der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew, der vor einem blauen Hintergrund in ein Mikrofon spricht und Zettel in den Händen vor sich hält. Viktor JerofejewQuelle: ImagoImmer wieder kritisierte der russische Schriftsteller Viktor Wladimirowitsch Jerofejew öffentlich Putin und die russische Politik. Jetzt, da der Krieg in der Ukraine wütet und Russland verstärkt nach Regimekritikern fahndet, haben er und seine Familie Schutz in Deutschland gefunden, im Sitz der brandenburgischen Stiftung "Schloss Wiepersdorf". Sein neues Buch heißt "Der große Gopnik" und handelt vom russischen Präsidenten Putin, den er vor langer Zeit mehrere Male persönlich getroffen hat. Doch für Jerofejew ist der Krieg nicht nur Putins Krieg - auch Europa habe viele Fehler gemacht, die letztlich die aktuelle Situation mit verursacht haben. Wir haben mit dem Schriftsteller über den Krieg in der Ukraine, Putin und seine Absichten und seine eigene Zukunft gesprochen. 3sat-video ) - Hass, politische Manipulation, unkontrollierbare Filterblasen, psychische Krankheiten: Unsere Social-Media-Welt hat in den Augen Vieler zersetzende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Was kann man tun?Buch-Tipp 3sat-video ) - Ein Mann, der aus dem Nichts kommt und plötzlich scheinbar Wunder vollbringt: Alle halten ihn für den neuen Messias, nur David Bronski und Svenja Spielmann zweifeln. Ein Krimi von Bernhard Aichner.<--- bestellen (turi2) - : Rainer Esser, Geschäftsführer des Zeitverlags, hat eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Dafür lässt er viel Freiraum und will vor allem helfen, den Ideen anderer Leben einzuhauchen. Er wünscht sich in sämtlichen Bereichen die Empathie und den Willen, zuzuhören, erklärt er im Porträt der turi2 edition #17. radio ) -"Red Kite" // Fulvio Sigurta: tp / Esben Tjalve: p, keyb / Adrian Christensen: db / Frederik Emil Bülow: dr // "Rembrandt Frerichs Trio" / Rembrandt Frerichs: p / Tony Overwater: db / Vinsent Planjer: dr, perc // jazzahead!, ÖVB Arena, Bremen, April 2021. fk ) - Was tun, wenn man nichts tun kann? Die Ohnmacht, in die man durch den russischen Krieg gegen die Ukraine getrieben wird, verlangt nach Alternativen. Cristiana Coletti und Wolfgang Hamm haben deshalb in Köln das Internet-Projekt "1001 Minutes for Ukraine" gestartet, mit dem Kreative aufgefordert werden, einminütige Audio-Beiträge einzusenden. Musiziert, gesprochen oder gesungen - ein erstaunliches Klang-Panorama ist dort jetzt schon versammelt. tp ) - Der Skandal in Spanien ist der größte - Spionage-Programme, die nur an Staaten verkauft werden, wurden gegen mindestens 65 hochrangige Politiker, Journalisten, Aktivisten und Anwälte eingesetzt? fk ) - Eine abenteuerliche Lebensgeschichte, zugleich ein Sachbuch, ein Roman, eine Reportage und ein zeitanalytischer Essay - das ist "Athénée Palace". Die Verfasserin, Rosa Gräfin von Waldeck, die 1982 in New York gestorben ist, hat mit diesem, 1942 in Amerika veröffentlichten Buch hellsichtig und vorausschauend die Charaktere von Herrenmenschen in Bukarest beschrieben. Mattias Buth schildert Leben und Werk der Gräfin. faz ) Im Sommer 1933 posierte Joseph Goebbels mit dem Exkronprinzen Wilhelm von Preußen am Kaffeetisch. Dann ließ er die Aufnahme sperren. Nur eine Exilzeitung druckte und kommentierte sie. Von Andreas Kilb(f az ) - Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt verliert der Videodienst Nutzer. Und das Problem ist offenbar viel größer als gedacht. faz ) - Gabi Daisenberger schneidet dort Haare, wo viele eineinhalb Jahre lang nicht zum Friseur dürfen: in Oberammergau. Dort spielt das halbe Dorf bei den Passionsspielen mit - für sie gilt der Haar- und Barterlass. faz ) - Die besten Texte zu Russlands Aggression wurden schon 2014 geschrieben, als auf dem Maidan eine ukrainische Revolution stattfand: Eine kritische Rückschau. VON PAUL INGENDAAY radio ) - Vor 100 Jahren wurde der Jazzbassist Charles Mingus geboren. Seine Musik ist voll Lebensfreude, Zorn und körperverwandelnder Kraft. Von Franziska Buhre. dlfk-audio ) - Bericht von Olaf Hamann