Moin-Moin





Aktuelle News

Zeitrechnung t-o ) - Auslieferung von Julian Assange an USA fk ) - Von Isa Bickmann sz ) - Die Bundesregierung hat versucht, auf den Eichmann-Prozess in Jerusalem Einfluss zu nehmen. Wie sie das tat, soll auch 60 Jahre später verborgen bleiben. dnv ) - Der Logistikdienstleister Zeitfracht mit Sitz in Kleinmachnow baut den Print-on-Demand-Service (PoD) für Verlage und Handel aus und gewinnt zwei sz ) - Jodler schallen über Berggipfel in Japan, auf bairisch wird vor japanischer Kulisse geflucht: In eigenwilliger Interpretation haben Gerhard Polt, Gisela Schneeberger, Michael Ostrowski, Benedikt Weber und Eva-Maria Reichert nach einer Idee von Polts Sohn Martin die japanische Soap "Hanbun, Aoi" synchronisiert. turi2 ) - Der Streaminganbieter Netflix meldet zum ersten Mal seit 10 Jahren einen Rückgang der Abonnements. In den aktuellen Quartalszahlen verzeichnet das Unternehmen ein Minus von 200.000 Abonnentinnen. Grund dafür seien Kundinnen, die ihre Accounts mit anderen teilen und die wachsende Konkurrenz u.a. durch Disney+ und HBO Max. Auch das eingestellte Geschäft in Russland trübe die Zahlen - rund 700.000 russische Konten fallen weg. Den Einschnitt konnten 500.000 neue Abonnements nicht ausgleichen. dlfk ) - Etliche deutsche Städte werden mit Nachahmungen traditioneller Architektur aus früheren Epochen aufgehübscht. Kritiker Matt Aufderhorst sieht darin eine "Disneyisierung", die unangenehme Kapitel der deutschen Geschichte übertünchen soll. dlfk ) - Als "wunderbaren und liebevollen Menschen" würdigt der Künstler Erwin Wurm den verstorbenen österreichischen Aktionskünstler Hermann Nitsch. In der Radikalität seiner Kunst habe er die Menschen als das gezeigt, was sie sind: grausame Wesen. turi2 ) - Wieso ein Einzelner unsere kommunikative Infrastruktur bestimmen darf, fragt sich die ehemalige G+J-Chefin Julia Jäkel angesichts Elons Musks möglicher Twitter-Übernahme auf Linked-in. Sie wundert sich, dass der amerikanische Gesetzgeber keinen Gesetzesrahmen entwickelt hat, um so eine Entwicklung zu verhindern. Die bringt sie - ohne genaue Erläuterung - in Verbindung mit dem Brexit, Donald Trumps Sieg 2016 und dem guten Abschneiden extremer Parteien bei der Frankreich-Wahl. Ihre Schlussfolgerung: Demokratie hänge inzwischen von der Gnade einzelner Milliardäre ab. "Nicht gut", schreibt sie. faz ) - Als Individualist war er typisch britisch, nur "englische Musik" wollte er nicht schreiben. Jetzt ist der Komponist Harrison Birtwistle mit 87 Jahren gestorben. radio ) - Feine Jazzkammermusik, die verblüffend grooven kann, vom Trio des aus Frankreich stammenden und in München lebenden Saxofonisten Matthieu Bordenave mit Pianist Florian Weber und Bassist Patrice Moret. Mit Ulrich Habersetzer. bgl ) - Der Fall der Mauer 1989 hatte am Ende neben dem zupackenden Helmut Kohl auch noch einen anderen Sieger: Die Sozialdemokraten - damals arg gebeutelt - sahen sich mit der Entspannungspolitik der 1970er Jahre mit Willy Brandt und Egon Bahr (flankiert vom damaligen FDP-Außenminister Walter Scheel) als politischer Langzeitgewinner. Die Politik Brandt und Bahrs, die als "Wandel durch Annäherung" in die Geschichtsbücher einging und Brandt den Friedensnobelpreis einbrachte, schien mit verantwortlich zu sein für das Ende des Kalten Krieges. Schließlich hatte Helmut Kohl bei der Übernahme der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt die sozialliberale Ostpolitik weitergeführt. Und gleichzeitig den sogenannten NATO-Doppelbeschluss umgesetzt, der Schmidt in seiner SPD nicht umsetzen konnte. Bereits damals war der Widerstand der russophilen Genossen (bspw. Erhard Eppler) groß. 