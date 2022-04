Moin-Moin

Freitag, 22. April 2022, 112. Tag des Jahres bzw. der 738.269. Tag unserer Zeitrechnung



Im Gespräch

Dirigent Kent Nagano im Gespräch mit Susanne Führer

(dlfk-audio) - "Ich bin der Sohn eines Bauers", sagt Dirigent Kent Nagano, aufgewachsen in einem kalifornischen Dorf. "Aber ich kenne keine andere Bauernfamilie, die Beethoven-Sonaten gespielt hat." Auf dem Land habe er das Alleinsein, in Paris Europa verstehen gelernt.

Westdeutsche Kunstszene nach 1945

Neubeginn mit Altlasten

(dlfk) - Nach 1945 bestanden NS-Netzwerke auch in der Kunstszene weiter. Sie spielten bei der Entwicklung des neuen Kunstkanons, der unser Bild der Moderne bis heute prägt, eine entscheidende Rolle.



Round Midnight

"Han Bennink"

Eine Geburtstagsendung von Bert Noglik + Videoauswahl

(radio) - Er zählt zu den Wegbereitern eines neuen europäischen Jazz mit einer spezifisch holländischen Prägung, für den man den Begriff "New Dutch Swing" erfunden hat.



Finnland

Papierarbeiter streiken weiter

(bb) - Keine gute Nachricht in Sachen Papierknappheit: Der seit dreieinhalb Monaten dauernde Streik der finnischen Papierarbeiter geht weiter - bis 14. Mai.



Petition

Kiew als "Europäische Kultur- und Friedenshauptstadt 2022

(bb) Das Ukrainische Institut, die Organisation für Kulturdiplomatie der Ukraine fordert gemeinsam mit Kulturschaffenden aus ganz Europa den Europäischen Rat auf, der ukrainischen Hauptstadt Kiew symbolisch den Titel "Europäische Kultur- und Friedenshauptstadt 2022" zu verleihen.



Elon Musk stellt

46,5 Mrd Dollar für Twitter-Übernahme bereit

(turi2) - Privates Netzwerk: Tesla-Chef Elon Musk will sein Übernahme-Angebot für den Kurznachrichtendienst Twitter offenbar aufstocken. Musk habe sich eine Finanzierung in Höhe von 46,5 Mrd Dollar gesichert und plane ein offizielles Übernahmeangebot, berichtet Reuters unter Berufung auf eine Pflichtmitteilung der US-Börsenaufsicht. 33,5 Mrd Dollar habe Musk selbst zusammengekratzt, 13 Mrd Dollar hätten Banken zugesagt.



Bad Ems

Dostojewski wohnt nicht mehr hier

(faz) - Nicht nur das Heilwasser, auch Weltpolitik und Weltliteratur haben Bad Ems im Westerwald bekannt gemacht. Bis heute erinnert vieles an die große Zeit des Ortes, der aber um seine Zukunft bangen muss.



Kultur im Fernsehen

"Kulturzeit" vom 21.04.2022

(3sat-video) - Die Themen der Sendung: Schutzbunker in der Schweiz, Grenzansichten - Teil 6: Radu Jude, Film "In den besten Händen", Kritik am Sponsoring der Salzburger Festspiele und Milo Raus inszeniert "Wilhelm Tell".



Milo Rau inszeniert "Wilhelm Tell"

(3sat-video) - Wilhelm Tell gilt als der Nationalheld der Schweiz: Aktuell bewegt sich der Theatermacher Milo Rau auf den Spuren der Schweizer Freiheitslegende. Seine Inszenierung am Schauspielhaus Zürich erzählt die klassische Geschichte des Wilhelm Tell, bringt gleichzeitig aber auch persönliche Erfahrungen von Schauspielern und Laiendarstellern auf die Bühne. Dabei interessiert ihn, wie jeder einzelne von ihnen sein Recht auf Selbstbestimmung einfordert und von welcher Freiheit eigentlich immer die Rede ist.

Gutes Geld, schlechtes Geld

Aktion von Milo Rau im Kunsthaus Zürich

(mono) - Der Regisseur und Aktionist Milo Rau lässt das Kunsthaus Zürich vom Geist des Waffenfabrikanten und Nazi-Profiteurs Egon Bührle reinigen - mit Schamanen, NFTs und Wilhelm Tell



Glückwunsch

Iggy Pop zum 75. Geburtstag

(3sat-video) - Auf der Bühne robbte er nackt durch Glas, schmierte sich mit Erdnussbutter voll oder goss heißes Wasser über seine Hose. Mit 75 Jahren ist Iggy Pop nicht mehr komplett wahnsinnig - aber noch immer leicht bekleidet. Es gebe kein vorgeschriebenes Alter, ab dem man seinen Oberkörper nicht mehr nackt in der Öffentlichkeit zeigen dürfe, sagte er einst. "Und die Öffentlichkeit kann mich sowieso mal." Seinem Image als "Godfather of Punk" macht er zu seinem 75. Geburtstag am 21. April noch immer alle Ehre, denn er steht weiter oben ohne vor seinen Fans in der ganzen Welt, um Songs wie "The Passenger" zu singen. Nur in Russland wird er erstmal nicht auftreten. "In meinem Alter hilft es, neugierig zu bleiben", sagte Pop kürzlich dem "Guardian". Der Amerikaner gilt als Musiker, der niemals in seiner Entwicklung stehen geblieben ist und stets Neues ausprobiert hat. Den Drogen, dem Alkohol und den Zigaretten hat Iggy Pop nach Jahrzehnten des Exzesses inzwischen abgeschworen. Anstelle dessen treibt er Sport und tritt immer noch auf. Erst 2019 kam das bislang letzte Album "Free" heraus, und nach einer Corona-Zwangspause sind auch wieder Konzerte geplant.



Grenzansichten

Rumänien: Rado Jude

(3sat-video) - Krieg in Europa: Die Ukrainer und Ukrainerinnen verteidigen nicht nur ihr Land, sondern kämpfen auch für demokratische Werte. Die Nachbarstaaten bangen mit, zwischen Solidarität und eigener Kriegsangst. Im sechsten Teil der Reihe sprechen wir mit dem rumänischen Filmregisseur Rado Jude.



Nachtkritiken

Ein Geschenk der Götter

(nt) - Theater Pforzheim - Oliver Haffner schreibt sein Drehbuch für die Bühne um



Onkel Wanja

(nt) - Ernst Deutsch Theater Hamburg - Anatol Preissler inszeniert Tschechow als Komödie mit genauem Blick auf die Figuren



Leaving Carthago

(nt) - Theaterhaus Jena - Pina Bergmann und Anna Gschnitzer untersuchen den Gender Care Gap





Obama ruft zu stärkerer

Regulierung der Internetplattformen auf

(dlfk-audio) - von Max Kuball,



PEN fordert

Freilassung von Julian Assange

(bb) - Das deutsche PEN-Zentrum missbilligt die Entscheidung eines Londoner Gerichts, Julian Assanges Auslieferung an die USA zu ermöglichen, und fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung seines Ehrenmitglieds.



Kampf mit der Stille

"Limbs" von Keeley Forsyth

(radio) - Der Impuls zu erschaffen beginne, so schrieb es einmal die Lyrikerin Adrienne Rich, oft auf schreckliche Weise in einem Tunnel der Stille. Vor drei Jahren geriet Keeley Forsyth in solch einen Tunnel, als eine schwere Depression ihr eine Zeitlang selbst das Sprechen unmöglich machte. Von Sonja Ella Matuszczyk!



Pandemie und Krieg

Über die Lage der Literatur in Krisenzeiten

(ndr) - Bereits seit zwei Jahren ist die Corona-Krise virulent, hinzu kommt der Krieg in der Ukraine. Wie stark beeinflussen diese Ereignisse unsere Sehnsucht nach Kultur? Ein Blick auf die Literatur mit Jürgen Deppe aus der NDR Kultur Literaturredaktion.



Ehrung für Klaus Wagenbach

"Sein" Dorf in Italien ehrt ihn

(bm) - In seinem geliebten italienischen Dorf Torrita di Siena, dem zweitem Wohnsitz des im Dezember 2021 verstorbenen Verlegers Klaus Wagenbach, wurde letzte Woche in einer feierlichen Zeremonie ein Platz nach ihm benannt.