Zeitrechnung dlfk ) - Burn-out ist eine weitverbreitete Diagnose. Häufig gilt die Erschöfpung vor allem als Resultat der kapitalistischen Moderne. Doch laut Journalistin Ann-Kristin Tlusty hat sie eine lange Tradition in der Menschheitsgeschichte.<--- bestellen Warum das Katapult-Magazin jetzt auch russische Journalisten einstellt kress ) - "Wir haben heute die ersten 15 ukrainischen Journalisten eingestellt. 14 davon sind weiblich", meldet das Katapult-Magazin auf seiner Twitter-Seite. Auch eine Person aus Russland gehört ab jetzt zum Team von Benjamin Fredrich, Gründer und Chefredakteur des Magazins für Kartografik und Sozialwissenschaft. dlfk ) - Jüngst klagten Krankenkassen über Papiernot, weshalb die Impfpflicht nicht eingeführt werden könne. Für Verlage ist die Papiernot erst recht ein Problem, wie Susanne Schüssler erklärt. Die Wagenbach-Verlegerin bereitet auf eine Preisexplosion vor. bb ) - Der Verbund der Unternehmen um Libri und BoD hat in einer Spendenaktion 36.000 Euro gesammelt, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. kress )Im Rechtsstreit mit einem Miteigentümer der in den Cum-Ex-Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank hat die Süddeutsche Zeitung eine Niederlage vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht erlitten. kress )Der Facebook-Konzern Meta hat ein gefälschtes Video identifiziert und entfernt, in dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angeblich seine Soldaten auffordert, die Waffen niederzulegen kress )"Es ist an der Zeit, die sozialen Medien zu rehabilitieren. Neben all dem faktischen Unfug und der Überdosis an Bösartigkeit, die hier täglich verspritzt wird, zeigen sie uns in dieser Situation das, was kein Fernsehsender uns zeigt: die unmittelbare Rohheit des Krieges", schreibt Gabor Steingart in seinem Morgen-Newsletter. kress ) Wechsel an der Spitze des ZDF - Norbert Himmler tritt die Nachfolge von Intendant Thomas Bellut an. Wie der neue Chef die Kriegsberichterstattung sieht, was er zur ARD sagt - und wie er auf Jan Böhmermann blickt. kress ) - Fünf Regionalzeitungen in den Niederlanden zählen in Europa zur Spitzengruppe beim Verkauf von Digitalabos. GerBen van 't Hek verantwortet das Projekt in der Redaktion und zeigt in kress pro, wie die Niederländer das geschafft haben. Der Schlüssel sind die richtigen Kennzahlen und der Umgang damit. Fünf Schritte. kress ) pro hat in Zusammenarbeit mit Kununu eine Liste mit den besten Arbeitgebern der Medienbranche veröffentlicht. Wer im Segment der regionalen und nationalen Zeitungen von den Mitarbeitern am besten bewertet wird. Zum exklusiven kress pro-Ranking. kress ) - In einem drastischen Kommentar hat die sonst eher für ihre Nüchternheit bekannte Neue Zürcher Zeitung auf eine Forderung von Springer-Chef Mathias Döpfner reagiert, die Nato müsse militärisch sofort in der Ukraine eingreifen.