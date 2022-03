Moin-Moin





Zeitrechnung dlfk ) - 03:06 Minuten radio ) - waren lange Zeit ein beliebtes Mittel, um die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der armenisch-litauische Klangkünstler Andrius Arutiunian wendet sumerische und armenische Beschwörungsformeln auf die Gegenwart an. dlfk ) - Sie war Künstlerin, doch ausgerechnet dicke Fabelwesen mit großen Nasen machten sie berühmt: Tove Jansson wird in Finnland als "Mutter der Mumins" wie eine Nationalheldin verehrt. Nun kommt ein Spielfilm über sie in die Kinos. dlfk ) - Seine Filme sind eine Zumutung im besten Sinne, und radikal durchleuchtet Michael Haneke darin die Abgründe der bürgerlichen Existenz. Er will den Zuschauer zwingen, "seine eigenen Antworten zu finden", sagt Haneke. Jetzt wird der Autorenfilmer 80. dlfk ) - Krieg und Tod in Osteuropa: Wer hätte sich das bis vor Kurzem vorstellen können? Wer hätte gedacht, dass sich unsere Haltung zu bestimmten Fragen so schnell ändert? Was ist noch richtig, was falsch? Wir sprechen mit der Journalistin Katja Garmasch und dem Soziologen Armin Nassehi. faz ) - Russisches Gas wird fast komplett in Euro und Dollar gezahlt. Putin will das ändern. Das stellt Unternehmen und Banken vor eine Reihe heikler Fragen. faz ) - Ein bizarrer Streit um lange, verfilzte Haare: Wenn weiße Menschen sich Dreadlocks wachsen lassen - rauben sie dann den Schwarzen deren Kultur? Ein Kommentar von Claudius Seidl