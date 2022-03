Moin-Moin





Zeitrechnung radio ) - Hier ereignet sich Geschichte mehrfach - als Tragödie, als Farce, als ZDF-Zweiteiler, Telenovela, Eventmovie, Historienstreifen, Dokumentarfilm, Geschichtsfälschung und schließlich als Hörspiel.Madsack schafft Publishing-Plattform kress ) - Die Madsack Mediengruppe geht die nächsten Schritte in der Digitalisierung ihres journalistischen Kerngeschäftes. Alle journalistischen Digitalangebote werden einem grundlegenden Relaunch unterzogen. Gleichzeitig startet Madsack mit RND OnePlatform eine auf weitere Partnerschaften ausgerichtete Publishing-Plattform. Mehr über die Digital-Strategie von Madsack-Chef Thomas Düffert. kress ) - Deutsche Richter haben in einem Eilverfahren vorläufig die Verbreitung des deutschsprachigen Programms des russischen Staatsmediums RT untersagt.Kurt Kisters kress ) - Kurt Kister, vormals Chefredakteur, jetzt pointierter Autor der Süddeutschen Zeitung, kritisiert in einem Debattenbeitrag die Berichterstattung vieler Medien aus dem Ukraine-Krieg. Und die Sparwut der Verlagsmanager. Augenzeugenberichte seien wichtig, Auslandskorrespondenten vor Ort dagegen zur Einordnung unerlässlich. kress ) - "Meduza ist die wichtigste unabhängige Stimme, die Putin noch nicht kleingekriegt hat. Ob es so bleibt, liegt jetzt an uns", sagt Krautreporter-Herausgeber Sebastian Esser. Die deutschen Krautreporter wollen das russische Magazin retten - und haben dafür in einer Hau-Ruck-Aktion ein Crowdfunding auf die Beine gestellt. kress ) - Die russische Fernsehredakteurin Marina Owsjannikowa ist nach ihrer Protestaktion zu einer Geldstrafe von umgerechnet 250 Euro verurteilt und anschließend freigelassen worden. Owsjannikowa gab nach dem Urteil auch eine kurze Erklärung ab. kress ) - Gegen einen ehemaligen Manager des Medienkonzerns Axel Springer hat am Berliner Landgericht ein Prozess wegen Betrugs und Untreue in Millionenhöhe begonnen. dpa berichtet. (kress ) - Gerhard Schröder hat sich offenbar als Vermittler im Ukraine-Krieg eingeschaltet und ist nach Moskau gereist. Ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gab es bereits. Eine entscheidende Rolle bei der Aktion hat Marc Walder, Chef des Schweizer Medienunternehmens Ringier, gespielt. kress ) - Das Bundesgesundheitsministerium hat im vergangenen Jahr ungewöhnlich viel Geld für Werbekampagnen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgegeben. Wie hoch die Summe genau ist, welche Medien am stärksten profitierten und warum der Regierung angeblich der genaue Überblick über die Ausgaben fehlt. Zur kress pro-Recherche.Zeitschriftenverleger schaffen kress ) - Mehr als 400 deutsche Zeitschriftenverlage sind seit Donnerstag im neuen Medienverband der freien Presse organisiert. Er vertritt künftig ihre medienpolitische Interessen und übernimmt die Funktion des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ). Wie das neue Führungsgremium aussieht. kress ) - Seit einem halben Jahr ist Johannes Boie Bild-Chefredakteur - als Nachfolger von Julian Reichelt. Im Interview mit der Zeit sagt Boie, wie er die Kultur im Haus verändert - und regt sich über die jüngste Kritik an Bild-Kriegsreporter Paul Ronzheimer auf. kress ) - "Morgen ein brillanter erster Text vom Harald Martenstein in der Welt am Sonntag", kündigte Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt-Gruppe, am Wochenende via LinkedIn an. In seiner Premieren-Kolumne schildert Martenstein die Trennung vom Tagesspiegel - und sagt, warum er sich um die Branche sorgt.Drittes Jahr mit realen Lohnverlusten (kress ) - Selbst viele, die eine Gehaltserhöhung aushandeln konnten, verdienen seit 2020 real weniger. Grund sind die Preisanstiege in vielen Lebensbereichen. Wer sein verfügbares Einkommen halten oder gar steigern will, muss aktiver als bisher werden. Empfehlungen dazu von Mediencoach Attila Albert. kress - Vor dem Treffen des Verlegerverbands BDZV am Montag hatte es deutliche Kritik am Verbandspräsidenten Mathias Döpfner gegeben - vor allem von Seiten der Funke Mediengruppe um Verlegerin Julia Becker. Nach der Versammlung scheinen die Fronten noch verhärteter als zuvor. dlfk-audio ) - Als Herzchirurgin kämpft Dr. Dilek Gürsoy oft um das Leben ihrer Patienten. Und als Frau ringt sie um Anerkennung in einem typischen Männerberuf. Vom Gastarbeiterkind zur Topmedizinerin - für Dilek Gürsoy war das nicht immer eine Bilderbuch-Karriere.