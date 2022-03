Moin-Moin





Zeitrechnung(bm) - Bücher und Autoren in der ZEIT und im Freitag"LebensWende - Die Schwestern Brüggemann bleiben am Ball" bm ) - "Viele sagen, das Buch sei zuweilen kafkaesk" radio ) - Zum 20. Mal wurde in diesem Jahr die begehrte Auszeichnung - der Deutsche Hörbuchpreis - vergeben. Die festliche Preisverleihung fand im WDR Funkhaus statt. Wir stellen Ihnen alle Preisträger:innen vor. radio ) - Frühling in Japan: ein Ritual, ein Klischee, eine Woge der Gefühle, auf der ohne Angst vor Kitsch gesurft wird. In diesem Feature kann er hörend miterlebt werden. Und dabei gibt es einige Überraschungen. faz ) - Je älter, desto lustiger: Die vier Bände der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe, mit denen das erzählerische Werk jetzt komplett ediert ist, zeigen, wie schwer es der späte Thomas Mann in Deutschland hatte. dlfk ) - Die Autorin Kirsten Boie wird mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Den Preis erhalte sie für ihr Buch "Dunkelnacht", teilte die Jury der Deutschen Bischofskonferenz mit. Boie verflechte historische Begebenheiten in der Kleinstadt Penzberg in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs mit einer fiktionalen Geschichte durch die Perspektive dreier Jugendlicher. In einem verdichteten Miteinander von Fakt und Fiktion, Novelle und Dokumentation, würden soziale Verantwortung und Nächstenliebe auf besondere Weise eingefordert, so die Jury in ihrer Begründung. Kirsten Boie zählt zu den bekanntesten deutschen Autorinnen der Kinder- und Jugendliteratur. Für ihr Lebenswerk wurde sie 2007 mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises ausgezeichnet und erhielt 2011 das Bundesverdienstkreuz. Alle ihre Preisgelder fließen nach Angaben der Autorin in die gemeinsam mit ihrem Mann gegründete Möwenweg-Stiftung, die Kinder in Swasiland unterstützt. 3sat ) - Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt, aber trotzdem gibt es ein großes Literaturprogramm in der Stadt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels plant am 17. März einen Abend für die ukrainische Literatur. Wir sprechen mit der Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs. bb ) - Als "Wanderer" hat Daniela Strigl in ihrer Laudatio Karl-Markus Gauß charakterisiert: "Als Forscher und Reporter nicht minder denn als Leser, Denker und Schriftsteller ist Karl-Markus Gauß ein Wanderer, und ich möchte hier gewissermaßen seinen symbolischen Rucksack in Augenschein nehmen", heißt es in ihrem Text. Lesen Sie ihn vollständig, es lohnt sich. bb ) - Wie in einem Fotoalbum erzählt Andrea Roeder die Geschichte einer Familie, analysiert schonungslos ihre Beziehungsgeflechte, taucht ein in die 1960er, 70er Jahre mit ihrem eigenen Zeitkolorit, das sie gekonnt einfängt. von Stefan Hauck bb ) - Drei voneinander unabhängige Jurys aus Kritiker:innen und Jugendlichen haben aus 764 eingereichten Titeln die besten ausgewählt: Starke Bilder dominieren, es gibt eine beeindruckende Verlagsvielfalt, Kirsten Boie und Alison McGeeh sind gleich zweimal dabei. Hier sind die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 (dlfk-audio ) - Moderation: Joachim Scholl dlfk-audio ) - Gespräch mit Miriam ZehLebensgeschichten aus dem Sorgentelefon"Cafe der Unsichtbaren" dlfk-audio ) - Gespräch mit Judith Kuckart dlfk-audio ) - Gespräch mit Laura Cwiertnia dlfk-audio ) - Gespräch mit Yade Önder