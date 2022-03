Moin-Moin





Lesart

Zeitrechnung radio ) - Der britische Buchautor und Physiker Arthur C. Clarke war einer der größten Science-Fiction-Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Weltweit bekannt wurde Clarke durch den Film "2001: Odyssee im Weltraum". fk ) - "Unglaublich und doch wahr" - Wann stößt der Glaube an das Unglaubliche? Und warum kann das Wahre unwahrscheinlich sein? Fragen, die im Alltag gewöhnlich nicht gestellt werden, können an die Handlung eines Romans, die die Phantasie aus dem Alltag hebt, schon gar nicht gerichtet werden. Otto A. Böhmer hat in Anthony Doerrs "Wolkenkuckucksland" viele Antworten auf Fragen gefunden, die niemand gestellt hat.Von Otto A. Böhmer faz ) - Mobbing und abenteuerliche militärstrategische Ausführungen: Seine Mitglieder wünschen sich einen Präsidenten, der es nicht darauf anlegt, den ganzen PEN in Flammen aufgehen zu lassen. Ein Gastbeitrag. Von Petra Reski bm ) - Denn mit seinen drei Kategorien - Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung - bildet er in seiner ganzen Vielfalt herausragende Gegenwartsliteratur ab. Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und wird seit 2005 von einer siebenköpfigen Jury vergeben. ndr ) - Fünf waren nominiert, einer hat gewonnen: Am Donnerstag erhielt der israelische Autor Tomer Gardi den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie "Belletristik". Sein teils auf "Broken German", teils auf Hebräisch geschriebener und dann ins Deutsche übersetzter Roman "Eine runde Sache" sei ein Feuerwerk der Einbildungskraft, begründete die Jury ihre Entscheidung. Das Buch spiele ebenso kunstvoll wie dreist mit den Lesegewohnheiten und Erwartungen an einen Roman. dw ) - Bei einem Ukraine-Panel auf der Buchmesse Pop-Up in Leipzig sprechen Schriftstellerinnen und Schriftsteller über Macht und Ohnmacht angesichts von Putins Angriffskrieg. bb ) - Ohne Leipziger Buchmesse 2022, aber mit viel Literatur: Bilder aus Leipzig. welt ) - 10.000 Besucher faz ) - Beste Stimmung, wenn auch nur für ein Fünfzigstel der sonst üblichen Besucher: Leipzig gelingt trotz der Absage der Buchmesse ein veritables Literaturfest. Von Andreas Platthaus sz ) - Die Niederlande und Flandern werden gemeinsam Gastland der Leipziger Buchmesse 2024. Die Veranstalter kündigten am Freitag ein "imposantes Literaturfest" an. sz ) - Anerkennung für die fiktive Geschichte um die reale "Penzberger Mordnacht". swr ) - Antje Kunstmann bb ) - Bekannt ist die KoRo-Drogerie für Nüsse und Cremes. Jetzt erscheinen auch Bücher. Warum das? Und wohin geht die Reise? Ein Interview mit Projektmanagerin Hannah Born. radio ) - Schriftsteller und Nobelpreisträger Von Florian Ehrich bm ) - Gestern Mittag wurde im Werk 2 in Leipzig die dreitägige buchmesse_popup eröffnet. In der Halle A eines Industriegebäudes aus dem 19. Jahrhundert, das heute für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird, präsentieren gut 60 Verlage ihre Novitäten und ausgewählte Backlisttitel - von Argument bis Zweitausendeins. Mit dabei sind kleinste Unternehmen wie der Leipziger Liesmich Verlag, aber auch große wie die Aufbau Verlage, C.H.Beck, Hanser, Jung und Jung, Klett-Cotta, Verbrecher und Wagenbach. bm ) - Gestern wurde in Leipzig die Verlegerin Antje Kunstmann für ihr Lebenswerk mit dem mit 35.000 Euro dotuierten Kurt-Wolff-Preis geehrt. Den Scheck über 15.000 Euro für den Kurt-Wolff-Förderpreis nahm der Verleger des Leipziger Verlags Poetenladen, Andreas Heidtmann, entgegen. In diesem Jahr fand die Veranstaltung im Gohliser Schlösschen und nicht wie sonst üblich auf der Buchmesse im Forum "Die Unabhängigen" statt. bm ) - Bestseller-Autor Alexander Oetker ist für seinen Roman Mittwochs am Meer mit dem DELIA-Literaturpreis 2022 ausgezeichnet worden. Eine Fach-Jury kürte den Roman aus den rund 300 von den Verlagen eingereichten Neuerscheinungen des vergangenen Jahres. Das Buch ist bei Atlantik erschienen und schildert eine Liebe in der Bretagne, die brennt, alles verändert und alle Grenzen des bisherigen Lebens sprengt(dlfk-audio) - Moderation: Frank Meyer<-- bestellen Rückblick Gespräch mit René Aguigah<-- bestellen (dlfk-audio) - Von Andi Hörmann<-- bestellen (dlfk-audio) - Rezensiert mit Jörg Plath<-- bestellen (dlfk-audio) - Von Andi Hörmann<-- bestellen Suhrkamp und der Krieg in der Ukraine dlfk-audio ) - Gespräch mit Katharina Raabe<-- bestellen