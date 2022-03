Moin-Moin





ZeitrechnungDer Preis der Leipziger Buchmesse ist ein besonderer Preis. Denn mit seinen drei Kategorien - Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung - bildet er in seiner ganzen Vielfalt herausragende Gegenwartsliteratur ab. Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und wird seit 2005 von einer siebenköpfigen Jury vergeben.Literaturpreise: Preis der Leipziger Buchmesse 2022 - Auszeichnungen für Tomer Gardi, Uljana Wolf und Anne Weber bm ) - Gewonnen hat in der Kategoriefür(Literaturverlag Droschl). In der Kategoriewurdefür. Essays und Reden (kookbooks) ausgezeichnet. Den Preis für Übersetzung erhält Anne Weber für ihreaus dem Französischen vonvon(Wallstein Verlag).<--- bestellen <--- bestellen <--- bestellen (dlfk-audio) - Moderation: Joachim Scholl dlfk-audio ) - Gespräch mit Miriam Zeh<--- bestellen (dlfk-audio) - Gespräch mit Svetlana Lavochkina<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit<--- bestellen Ein Haus in der dlfk-audio ) - Gespräch mit Bettina Wilpert<--- b estellen 3sat ) - "Wir" - Anton Lubchenkos Oper nach einem russischen Science-Fiction-Klassiker über ein totalitäres Regime feiert Weltpremiere in Regensburg, das "Katapult"-Magazin und ukrainische Journalisten, Protest in Russland - Gespräch mit Michael Schischkin und Buchmesse Leipzig."Wir" - Anton Lubchenkos Oper feiert in Regensburg Weltpremiere"Katapult"-Magazin stellt ukrainische Kollegen ein Katapultes Protest gegen den Ukraine-Krieg (()) in Russland - Gespräch mit Michael Schischkin- Buchmesse Leipzig: Heike Geißler und Daniel Schulz<--- bestellen <--- bestellen radio ) - Gammler, Zen und hohe Berge. Eine Lesung in 17 Teilen. faz ) - Der saftige Erlöser auf dem Goldhügel predigt Bebop radio ) - Mit dem Roman "On the Road" schuf Jack Kerouac das Schlüsselwerk für das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Der Schriftsteller war eine der Symbolfiguren der amerikanischen Gegenkultur. Am 12. März 1922 wurde er geboren. Von Daniel Guthmann und Joachim Palutzki. radio ) - Jack Kerouac ist wieder einmal auf Achse. Er hat Amerika in Richtung Süden durchquert und wartet im Hafen von Los Angeles auf die Ankunft der S.S. Roamer. Sein Freund Deni Blue befindet sich auf dem Schiff und will ihm dort einen Job verschaffen.<--- bestellen radio ) - Jack Kerouacs 1957 erschienener Weltbestseller "On the Road" wurde zum Portaltext einer Kulturrevolte, die das Amerika der Sechziger und Siebziger Jahre von Grund auf erschüttern sollte und deren Nachwirkungen noch bis heute spürbar sind. radio ) - Jack Kerouacs "On The Road" inspirierte zwar die Hippies. Diese blieben ihm aber fremd. "Er war gegen alle Jugendbewegungen", sagt John Wray, Autor des Nachworts zur deutschen Neuausgabe von "Engel der Trübsal". John Wray im Gespräch mit Frank Meyer.<--- bestellen + alle Werke bestellen radio ) - Er revolutionierte den Roman, schrieb aber auch für Hollywood, er entlarvte die Abgründe der amerikanischen Südstaaten - residierte aber selbst in der Villa eines Sklavenhalters. William Faulkner war so widersprüchlich wie seine Figuren. Von Tom Noga.<--- bestellen + alle Werke bestellen 46°25'25.4" Nord, 0°31'29.3" West radio ) - Wer die Koordinaten "46°25'25.4" Nord, 0°31'29.3"West" auf Google Maps eingibt, findet jenen Ort, an dem Mathias Enard den zentralen Schauplatz seines neuesten Romans "Das Jahresbankett der Totengräber" angesiedelt hat. Feature von Nikolaus Scholz.<--- bestellen zeit ) - Emmanuel Carrère suchte durch Yoga innere Ausgeglichenheit - und landete schließlich am seelischen Abgrund. Über diese Erfahrung hat er ein abgründiges Buch geschrieben. Eine BegegnungEine Rezension von Ijoma Mangold<--- besstellen bm ) - Im Rahmen der vom 18. März bis 1. April stattfindenden 13. Stuttgarter Kriminächte werden auch wieder die vier Krimipreise (Kategorien: Bester Krimi, bester Wirtschaftskrimi, bester Politkrimi und bester Debutkrimi) des Festivals verliehen. Die Gewinner wurden nun bereits vorab benannt, die feierliche Preisverleihung findet am 1. Oktober um 20 Uhr im Gustav-Siegle-Haus statt. bb ) - Die Vorbereitungen für das bundesweit größte Lesefest, den Welttag des Buches, laufen. Buchhandlungen, Verlage und Schulen bereiten sich auf den 23. April vor. Ein Überblick über die zentralen Aktionen von Stiftung Lesen, Börsenverein, cbj und der Deutschen Post gibt es hier: