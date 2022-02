Moin-Moin



Das war die Berlinale 2022

Zeitrechnung dlfk ) - Hörmann, Andi radio ) - Am 1. November 2021 starb mit Pat Martino einer der einflussreichsten Gitarristen des Modern Jazz. Er wurde 77 Jahre alt. SWR2 Jazztime erinnert an einen in mehrerlei Hinsicht außergewöhnlichen Musiker. Von Karsten Mützelfeldt bb ) - Bund und Länder haben beschlossen, dass die Coronamaßnahmen in drei Stufen gelockert werden. Den Einzelhandel betreffen vor allem die Änderungen bei den Zugangskontrollen. radio ) - Die südafrikanische Singer/Songwriterin aus Berlin, gab mit Band ein stimmungsvolles Konzert im Rahmen des women in emotion-Festivals 2021. Einige Wochen später bestritt das Frauen-Trio Ganes anlässlich der Veröffentlichung des jüngsten Albums "Or Brüm" eine Radiosession im Studio von Bremen Zwei. pte ) - Zahl der Woche: Jeder Zehnte löst IT-Probleme im Homeoffice auf eigene FaustIn kleinen Unternehmen fehlt Unterstützung bei kritischen Situationen am Computer dlfk ) - Richtiges Festivalgefühl kam nicht auf dlfk ) - Der Goldene Bär für den besten Film der diesjährigen Berlinale ging an "Alcarràs". Regisseurin Carla Simón erzählt von einer Bauernfamilie, deren Lebensgrundlage von einem Solarpark bedroht wird. Sie selbst sieht sich nun als "Tochter der Berlinale". dlfk ) - Simmon Brückner hat die AfD drei Jahre mit der Kamera begleitet. Der Film wird jetzt erstmals auf der Berlinale gezeigt. Er zeigt eine Partei, in der die rechten Kreise besonders gut organisiert sind, die aber auch heterogener ist, als der Filmemacher angenommen hatte. dlfk ) - Der umstrittene Regisseur Uwe Boll hat alle Appelle und Bitten ignoriert und einen Film über das Hanauer Attentat realisiert. Unserer Kritikerin Jenni Zylka zufolge ist der Film absurd und ungemein schlecht, verhöhnt aber nicht die Opfer dlfk-audio ) - Gespräch mit Oliver Schwesig radio ) - Inspiriert von Brian Eno, Terry Riley und John Cage, fing der US-amerikanische Musiker William Basinski Ende der 1970er Jahre an, mit Bandmaschinen-Schleifen zu experimentieren. In seinen Loops verband er Klangfetzen aus dem Radio mit Klarinetten-, Saxophon- und Synthesizer-Klängen. faz ) - Wo ist die Empirie? Martin Mosebach widerspricht der gängigen Erklärung für den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Von Patrick BahnersUp Norway radio ) - Ein himmlisches Projekt markiert die 20-jährige Zusammenarbeit zwischen dem norwegischen, zeitgenössischen klassischen Trio Alpaca Ensemble und dem Jazzsaxophonisten und Komponisten Eirik Hegdal. Special Guest ist die Sängerin Thea Ellingsen Grant. dlfk-audio ) - Kahn, Léonardo