Moin-Moin



TV-Tipps

--->

--->

--->

--->

---> --->

Zeitrechnung pte ) - Untersuchung der Werbeagentur URL Genius zeigt: Andere soziale Medien halten sich eher zurück pte ) - Social-Media-Primus will im Vergleich eine zehn Jahre alte Sammelklage aus der Welt schaffen dlfk ) - Seine Fans sind in Deutschland in der Minderheit. Dennoch: Karneval ist Brauchtum, aber auch Wirtschaftsfaktor. Auch in diesem Jahr wird die Coronapandemie die Feierlichkeiten noch mal mit voller Wucht treffen. Optimistisch zu bleiben, fällt da schwer.Microsoft Teams ist eine der Lösungen, die im Zuge der Corona-Krise einen deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen registrieren. Wir zeigen ( cw ) - Ihnen, wie Sie das meiste aus der Collaboration-Lösung herausholen.spräch mitim Gespräch mit Tim Wiese<--- bestellen 3sat-video ) - Die Themen der Sendung: Wie Tech-Milliardär Peter Thiel die Politik aufmischen will - Gespräch mit Max Chafkin, Orhan Pamuks Roman "Die Nächte der Pest", Berlinale Zoom - Gewalt in der Familie und Welturaufführung der Oper "Grete Minde".Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos. Die Namen dieser Tech-Milliardäre kennt jeder. Doch während sich die letzten zwei als Weltraumcowboys inszenieren, tritt einer zum Vorschein, der nun in der Politik mitmischen will. Sein Name: Peter Thiel. Thiel war einer der ersten, die in Mark Zuckerbergs Idee von Facebook investiert und die Paypal groß gemacht haben. Seine Datenanalysenfirma "Palantir" hat die Überwachungstechnologie vorangetrieben und wird heute von CIA und Interpol eingesetzt. Vor kurzem ist der Trump-Unterstützer bei Facebook ausgestiegen, um sich voll und ganz der Politik zu widmen. Thiel sieht sich als libertärer Vordenker, ist gläubig und esoterisch, en Mann voller Widerpsrüche und Machthunger. Und ganz nebenbei der neue Arbeitgeber von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wir sprechen mit Max Chafkin, Autor des Buches "Peter Thiel - Facebook, PayPal, Palantir: Wie der Pate des Silicon Valley die Welt beherrscht", über das Thiel'sche Universum.Toxische Pommes- gesellschaftskritische Comedy über Bobos, Boomer und Pseudos.Berlinale Zoom<--- bestellen Auf der idyllischen Insel Minger im Mittelmeer brodelt es. Auf dem Eiland häufen sich Krankheitsfälle, Seuchenexperten schlagen Alarm, sind sich sicher: Hier handelt es sich um die Pest. Orhan Pamuk hat die Handlung seines Historienromans auf eine fiktive Insel in das Jahr 1901 verlegt, in eine Zeit, in der tatsächlich die Pest viele Teile der Welt heimsuchte.Der deutsch-jüdische Komponist Eugen Engel komponierte die Oper "Grete Minde" in den 1930er Jahren nach einer Novelle von Theodor Fontane. Unter der Nazi-Herrschaft wurde das Werk nie gespielt. Engels Tochter nahm die Partitur auf ihrer Flucht mit in die USA. Eugen Engel selbst und seine acht Geschwister kamen alle in der Shoa um. Jetzt wird die Oper Dank des Engagements der Magdeburger Generalmusikdirektorin Anna Skryleva gezeigt. Wir waren bei der Welturaufführung in Magdeburg dabei.<--- bestellen dete ) - Wer darf eigentlich was auf der Wikipedia über wen sagen? Darüber haben ein Komponist und der Wikipedia-Autor Feliks vor Gericht gestritten. zeit ) - Nach Protesten wegen einer "klischeehaften Schulaufgabe" für die Oberstufe eines Gymnasiums in Siegburg will der kritisierte Schulbuchverlag laut Medienbericht reagieren. In einem für März vorgesehenen Neudruck des Schulbuchs werde die Fragestellung ausgetauscht, sagte eine Verlags-Sprecherin der "Kölnischen Rundschau" (Mittwochausgabe). Sie bedauere die durch die Aufgabe für den Philosophie-Unterricht ausgelöste Rassismusdiskussion. faz ) - Das Leben kehrt allmählich in die Innenstädte zurück. Zuletzt verbuchten Händler wieder Umsätze wie vor Corona. Dabei geholfen hat allerdings nicht nur die Abkehr von 2G. dnv ) - Das neue Top-100-Ranking von DNV zeigt, dass viele Zeitschriften ihren Print-Vertriebsumsatz nach harter Auflage 2021 steigern konnten. turi2 ) - Rückzug: Der "Tagesspiegel" zieht die umstrittene Kolumne von Journalist Harald Martenstein zum Thema "Judensterne" zurück. Martenstein schrieb am 7. Februar in seinem Text, das Tragen von "Judensternen" mit der Aufschrift "Ungeimpft" auf Corona-Demos sei "eine Anmaßung", jedoch "nicht antisemitisch". Die Chefredaktion hat die Kolumne nach einer Prüfung und in Absprache mit dem Autor offline genommen radio ) - Herausragendes von Emile Parisién, Identitätspolitik von Joy Guidry. Neues von Enrico Rava, Altes von Don Cherry und ein wieder aufgelegtes Meilensteinalbum von Jeanne Lee: die neuen Jazz-Alben. Von Andrian Kreye.