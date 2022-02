Moin-Moin



Lesart

Zeitrechnung dlfk ) - Die Absage der Leipziger Buchmesse stößt auf Unverständnis, vor allem für kleine Verlage ist sie ein großer Verlust. Lesungen und andere Veranstaltungen wird es trotzdem in der Stadt geben, auch eine Pop-up-Messe ist geplant. dlfk-audio ) - Moderation: Andrea Gerk dlfk-audio ) - Gespräch mit dem Schriftsteller Ingo Schulze<--- bestellen <--- bestelllen Heute beginnt das Festival für kulturelle Diversität WIR SIND HIER in Frankfurt (dlfk-audio ) - Gespräch mit Selma WelsBuchkritik(dlfk-audio) - Rezensiert von Jörg Magenau<--- bestelllen (dlfk-audio) - Von Andi Hörmann<--- bestelllen (dlfk-audio) - Gespräch mit Felix Palent <--- bestelllen (dlfk-audio) - Von Kolja Mensing<--- bestelllen zeit ) - Trotz der dritten Messe-Absage nacheinander wird der Preis der Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr vergeben. In der Belletristik-Kategorie hat die Jury fünf Romane nominiert, die sich thematisch teils weit in die Welt hinaus bewegen. Mit Katerina Poladjan ("Zukunftsmusik"), Emine Sevgi Özdamar ("Ein von Schatten begrenzter Raum") und Tomer Gardi ("Eine runde Sache") stehen drei Autorinnen und Autoren auf der Shortlist, die nicht in Deutschland geboren wurden. Dazu nominierte die Jury Dietmar Dath ("Gentzen oder: Betrunken aufräumen. Kalkülroman") und Heike Geißler ("Die Woche"). bgl ) -Eine Sichtung zu seinem 70 Todestag (19.2.22) - "Er hat die Lust am Leben am Leben verloren" schrieb Marie Hamsun, geborene Andersen, am 22. August 1951 an ihre Tochter Cecilia, die in Dänemark lebte. Wenige Tage später heiß es, dass auch sein Geist sich mehr und mehr verdunkele. Es folgen bisweilen schockierende Beschreibungen eines körperlich verfallenden Menschen. Am 19. Februar 1952, gegen 1 Uhr nachts, stirbt der norwegische Schriftsteller Knut Hamsun im Alter von 92 Jahren in Nørholm bei Grimstad.<--- bestellen <--- seine Werke bestellen dw ) - "Der Verrat an Anne Frank" soll auf Deutsch erscheinen. Der Verlag verspricht eine korrigierte und kommentierte Ausgabe. Ein Kritiker bezeichnet das Vorhaben als Geschichtsrevisionismus.