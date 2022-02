Moin-Moin



Zeitrechnung dlfk ) - "Mein Schränkchen hat viele Schubladen" - Schon als Kind war für Jörg Schüttauf klar: Ich werde Schauspieler! In seinem Traumberuf zeichnet er sich durch sein großes Repertoire und Spielvermögen aus. Die Figuren zu mögen, hilft ihm dabei: "Ich mag sie alle. Sonst geht das nicht." dlfk ) - EncroChat stellt abhörsichere Handys her. Viele Kriminelle haben darüber kommuniziert. Daher haben französische Behörden das Unternehmen gehackt. In Deutschland wäre das womöglich illegal gewesen, vor Gericht werden die Daten trotzdem verwendet. Mit Recht? dlfk ) - Er war einer der Großen des westdeutschen Kabaretts: der Berliner Schauspieler, Kabarettist und Autor Jo Herbst. An ihn erinnern wir, weil er nach seinem frühen Tod 1980 zu Unrecht ein wenig in Vergessenheit geraten ist. dlfk ) - Fernsehgeräte waren früher bauchig und klobig, denn ihr Kernstück war eine Bildröhre. Deren Vorläufer hatte der deutsche Physiker Ferdinand Braun entwickelt.Vor 125 stellte er seine "Braunsche Röhre" erstmals vor. dlfk ) - Mit dem Liederabend "Mit anderen Augen" erzählt Regisseurin Selen Kara am Schauspielhaus Bochum Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Diese Welt will die Produktion auch Sehenden näher bringen. Sie können ihre Sinne dabei neu erfahren. dlfk ) - Alexander Kluge schenkt sich zu seinem 90. Geburtstag ein Buch. Darin versucht er, den in Verruf geratenen Nibelungen Hagen von Tronje neu zu bewerten. Zusammen mit dem Künstler Jonathan Meese zeigt er die germanische Sagengestalt in einem anderen Licht.<--- bestellen dlfk ) - Zum Bild evangelischer Pastorinnen und Pastoren gehört der schwarze Talar. Auf Anordnung des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. setzte er sich 1811 als Amtstracht durch. Viele Pfarrer sehen ihn als treuen Begleiter, doch manche hätten gern mehr Farbe. dlfk ) - Ob der Wolf aus Grimms Märchen, Karl May oder Claas Relotius - sie alle sind Hochstapler, spielen das fremde Leben so perfekt, als sei es ihr eigenes. Doch auch sie können nur verführen, wo jemand verführt werden will. dlfk ) - Im Internet, in Apps und Sprachassistenten kommen sie nicht vor: die Sprachen von etwa 3,5 Milliarden Menschen, vor allem aus dem Globalen Süden. Forscher arbeiten jetzt daran, ihnen digital eine Stimme zu geben. dlfk-audio ) - Gespräch mit Susanne Thormann-Metzner dlfk-audio ) - Gespräch mit Victor Gojdka