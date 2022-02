Moin-Moin



Messe

Lesart

Zeitrechnung (media ) - Der deutschsprachige Buchmarkt hat zum Jahresauftakt steile Umsatzzuwächse verzeichnet - weil im Vorjahr nicht viel ging. brp ) - Gemischte Gefühlslage bei den Verlagen faz ) - Weil zu viele große Verlage nicht mitmachen wollen, wird die Buchmesse in Leipzig nicht stattfinden. Die Leipziger Messe hatte sich zuvor trotz der Pandemie dafür entschieden, die Schau an ihrem angestammten März-Termin zu planen. mdr ) - Am Mittwoch wurde mitgeteilt, dass die Buchmesse auch 2022 nicht stattfinden wird, das dritte Mal in Folge. Auch des Lesefestival "Leipzig liest" entfällt. Oliver Zille ist mit MDR KULTUR im Gespräch über die Gründe. dlfk ) - Die Leipziger Buchmesse findet auch dieses Jahr nicht statt. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, aber unter den aktuellen Umständen bekomme die kleine Mannschaft die Messe nicht organisiert, sagt Buchmessedirektor Oliver Zille. bb ) - Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt - zum dritten Mal. In einem offenen Brief richten sich die Vorsteherin des Börsenvereins Karin Schmidt-Friderichs und Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Cleff mit dankbaren Worten an Oliver Zille. dlfk-audio ) - Nikola Richter dlfk-audio ) - Moderation: Joachim Scholl dlfk-audio ) - Gespräch mit Maxim Leo, Journalist<---- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Hans von Trotha<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Susanne Schenck<--- bestellen zei t) - Die Kulturwissenschaftlerin Ulrike Stern erhält den Johannes-Gillhoff-Literaturpreis 2022. Sie bekomme die Auszeichnung für ihre Verdienste um die Bewahrung, Pflege und Verbreitung der niederdeutschen Sprache, Literatur und Bühnenkunst, teilte die Johannes Gillhoff Gesellschaft am Mittwoch an ihrem Sitz in Glaisin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit. Stern war Dramaturgin der niederdeutschen Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburgischen Staatstheater und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald.(b b ) - Ein Stück Normalität ist zurück: Nicht digital, sondern ganz real kürten Jurorinnen und Juroren aus fünf Ländern im Auftrag der Stiftung Buchkunst in der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig die "Schönsten Bücher aus aller Welt". lithub ) - If you've been paying attention to local news in the past year, you've likely noticed the concerning wave of book bans sweeping the nation. Books by authors of color; books that acknowledge historical atrocities; books featuring LGBTQ+ characters; sex education books for teens; all are under threat. bm ) - Cornelsen führt dauerhaft ein hybrides Arbeitsmodell ein, das Präsenz- und Remote-Arbeit verbindet. Damit werde Zusammenarbeit für die Zukunft unabhängig von Pandemielagen neu aufgestellt, heißt es in einer Pressemeldung des Unternehmens. dlfk ) - In ihrem Buch "Apokalypse & Karneval" werfen die Autoren Markus Metz und Georg Seeßlen vielen Künstlern und Künstlerinnen vor, nach der Pandemie wieder zur "Normalität" zurückkehren zu wollen. In Zeiten des Neoliberalismus gehe das aber nicht.<--- bestellen Der österreichische Schriftsteller Gerhard Roth ist im Alter von 79 Jahren gestorben. "Er war einer derjenigen, der dem Verschweigen und Totschweigen nachspürte. Er war der Verlogenheit auf der Spur, er wollte die Idylle hohlspiegeln", sagt sein Schriftstellerkollege Doron Rabinovici über ihn. -