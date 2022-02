Moin-Moin



Zeitrechnung t-o ) -Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Impfpflicht in Pflege und Medizin abgelehnt. Die Nachteile, die den überwiegend im Gesundheitswesen tätigen Antragstellern durch die Impfpflicht drohten, seien weniger schwer als die Nachteile, die bei einem Aussetzen der Regelung für vulnerable Menschen zu befürchten seien dlfk-audio ) -"Sind so kleine Hände" - diese Liedzeile ist häufig das erste, was mit der Musikerin Bettina Wegner verknüpft wird. Doch die Verkürzung wird der Liedermacherin, die 1983 die DDR verlassen musste, nicht gerecht. Ihrem reichen Repertoire und Leben ist nun ein Film gewidmet. faz ) - Arbeitsrechtler halten die Pläne des bayerischen Ministerpräsidenten zur Aussetzung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen für nicht haltbar: "Ein Gesetz, das nicht angewendet werden soll, hätte man nicht erlassen", sagt Gregor Thüsing.(m ono ) - In Russland ist eine Aktivistin des Kunstkollektives Pussy Riot, Maria Aljochina, festgenommen wordenInterview mit Fotograf Harald Hauswald"Ich wusste: Jetzt bist du Klassenfeind" mono ) Fotograf Harald Hauswald dokumentierte das Leben in der DDR und geriet ins Visier der Stasi. Nun sind seine Bilder erneut in Berlin zu sehen. Ein Gespräch übers Beobachten und Beobachtetwerden und DDR-Vergleiche der "Querdenker"(mono) - Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) war Regisseur, Filmproduzent, Schauspieler und Autor zugleich. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Neuen Deutschen Films. Wie kaum ein anderer Künstler hat er durch sein Werk das intellektuelle Bild Nachkriegsdeutschlands geprägt und inspiriert. Fassbinders Exponiertheit, seine kreative Unangepasstheit und künstlerische Radikalität führten zu inzwischen legendären Filmen, Fernseh- und Theaterstücken, wie Angst essen Seele auf... mono ) - Der französische Regisseur François Ozon schreibt seinem deutschen Kollegen Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) großen Einfluss auf sein Werk zu. Auf der Berlinale zeigt er den Film "Peter von Kant", eine Hommage an Fassbinder dhm) - Die Industrialisierung löste im 19. Jahrhundert enorme ökonomische, soziale und kulturelle Umbrüche aus. Zu den bedeutendsten Kritikern der Verwerfungen der "Moderne" und des Kapitalismus gehörte Karl Marx. Als Philosoph, Journalist, Ökonom und politischer Aktivist hatte er das Ziel, die neuen Verhältnisse versteh- und veränderbar zu machen. Marx avancierte zu einer der einflussreichsten deutschen Personen des 19. Jahrhunderts - mit einem umstrittenen Werk, das bis heute weltweit rezipiert wird.Machen Sie Pausen! dlfk ) - Die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit im Homeoffice ist für viele Stress pur. Auch die Leistungsfähigkeit nimmt ab, meint Neurologe Volker Busch. Sein Rat: Immer wieder Pausen machen! Das hätten viele verlernt, aber es lässt sich wieder lernen. dlfk ) - Seit Jahren beschäftigt sich Cem Kaya mit türkischer Popkultur. Sein neuer Dokumentarfilm feiert die Musik der sogenannten türkischen Gastarbeiter. Die Menschen brachten diesen Sound allerdings nicht mit - er wurde hier in Deutschland produziert. dlfk ) - Der französische Schauspieler André Wilms ist tot. Er sei am Mittwoch in einem Krankenhaus in Paris im Alter von 74 Jahren gestorben, teilte sein Agent Sébastien Perrolat der Nachrichtenagentur AFP mit. Wilms arbeitete auch als Theater-Schauspieler und Regisseur und gehörte zu den Lieblingsbesetzungen des finnischen Kult-Regisseurs Aki Kaurismäki. Internationale Bekanntheit erlangte er 2011 mit dem Film "Le Havre" von Kaurismäki. Er erhielt für seine Darstellung eine Nominierung für den Europäischen Filmpreis. 1992 war er mit ebendiesem Preis bereits als bester Nebendarsteller in dem Film "Das Leben der Bohème" ebenfalls unter der Regie Kaurismäki ausgezeichnet worden. mee ) - Der Artikel der "Financial Times" "FT" zu den Hintergründen der Reichelt-Affäre bei Axel Springer schlug hohe Wellen. U.a. schrieb die "FT", dass eine Gruppe von Leuten untersucht werden sollte, die angeblich gegen Springer vorgehen würden. Jetzt hat die "FT" die Namen bekanntgegeben: Zwei Satiriker und ein Ex-"Bild"-Chef. turi2 ) - Das Bundesverfassungsgericht weist eine Verfassungsbeschwerde von ZDF-Moderator Jan Böhmermann ab. Der Satiriker hatte sie 2019 eingelegt, um sich gegen zwei frühere Urteile zu wehren. Sie hatten weite Teile seiner "Schmähkritik" über den türkischen Präsidenten Erdogan verboten und eine Wiederholung unter Strafe gestellt. Das Gedicht hatte dem Politiker u.a. Pädophilie und Sex mit Tieren unterstellt. Das Verfassungsgericht begründet seine Ablehnung damit, dass Böhmermanns Einspruch keine Aussicht auf Erfolg habe. faz ) - Der Mann, der später "Todesengel von Auschwitz" genannt wurde, hat im Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene der Goethe-Universität seinen Doktor gemacht. Von Frankfurt aus hat später Generalstaatsanwalt Fritz Bauer die Suche nach dem in Südamerika untergetauchten Mengele geleitet.Neue Smartphones und Tablets faz ) - Samsung stellt seine Smartphone-Mannschaft in der Oberklasse neu auf. Im Mittelpunkt: ein Stift, der zur S-Reihe wechselt. Und da sind noch drei schicke Tablets, die in ihrer Klasse ganz vorne mitspielen wollen. faz ) - Wolfgang Kubicki von der FDP ist einer der wenigen Politiker, die so reden, dass alle hinhören. Weil er unterhält - und provoziert. Wie passt das zu seinen Ämtern? Von Friederike Haupt sz ) - Das berichtet das Magazin "Rolling Stone" unter Berufung auf einen engen Freund der Künstlerin. Die Ex-Frau der Jazz-Legende Miles Davis wurde 77 Jahre alt. ---> s. a. den Medienticker vom 10.2.22