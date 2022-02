Moin-Moin



Zeitrechnung kap ) - Es ist Gerhard-Richter-Woche in der KunstArztPraxis, und zum 90. Geburtstag des grandiosen deutschen Malers gratulieren wir jeden Tag anders. Am heutigen konkreten Festtag (09.02.22) mit einem unserer legendären KunstArztPraxis-Quizze. Testen Sie Ihr Wissen! Und, natürlich: Happy Birthday, Gerhard Richter! dlfk ) - Im Werk von Gerhard Richter geht es immer um Freiheit und Verantwortung. Nach der Flucht des Malers aus der DDR wurden seine Wandgemälde überstrichen, im Westen übermalte er Fotos, die ein Häftling im KZ Birkenau aufgenommen hatte. Eine Würdigung zum 90. Geburtstag. zeit ) - Der Facebook-Konzen droht, sich bei strengeren Datenschutzregeln aus der EU zurückziehen. Gut so, denn wenn er sich nicht ändern will, sollte man ihn ohnehin meiden. radio ) - Bewegung im bewegungsärmsten Musikstück der Welt: Ein Ton verklingt nach 17 ereignislosen Monaten. Wer ihn noch hören will, muss sich jetzt sehr beeilen. Von Ulrich Stock, Halberstadt. dlfk ) - Der Filmmusikkomponist John Williams wird 90 Jahre alt. Der Cellist Martin Menking von den Berliner Philharmonikern hat ihn erst kürzlich am Dirigentenpult erlebt und beschreibt, welche besondere Wirkung Williams auf Orchester und Publikum hat. dlfk ) - Immer mehr KomponistInnen und KlangkünstlerInnen entdecken die Natur als wichtiges Bezugssystem für eine innovative Musik und das Hören als kompositionsrelevantes Thema. Begriffe wie Sonifikation, forschende Klangkunst oder Ökoakustik zeigen, dass die Beziehung zur Natur neue Gebiete eröffnet hat. Entscheidet das Verhältnis zur Natur auch über die Zukunftsfähigkeit von Musik? radio ) - In der vermeintlichen Männerdomäne der elektronischen Musik waren früh schon immer auch Komponistinnen elektroakustischer Werke aktiv.