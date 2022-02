Moin-Moin



Zeitrechnung dlf ) - Hans Neuenfels im Gespräch mit Britta Bürger sz ) - Er war eine zentrale Größe in der Theaterwelt: Der Regisseur, Schriftsteller und Filmautor Hans Neuenfels ist gestorben. dlfk ) - Maria Ossowski, Maria -(df) - Sönke Neitzel, dlfk ) - Menking, Martin dlfk ) - Von Gisela Nauck dlfk ) - Reber, Simone dlfk ) - Lailach, Michael kap ) - Dietmar Elger war Richters Assistent und ist für das Werkverzeichnis verantwortlich. Seit seiner Gründung 2006 leitet er das Gerhard Richter Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Seine Richter-Biografie gilt als Standardwerk. Gute Gründe, ihn zu Richter zu befragen. kap ) - Richter-Woche in der KunstArztPraxis: Zum 90. Geburtstag gratulieren wir jeden Tag anders. Heute geht es um die Ausstellung "Leben im Pop" in der Kunsthalle Düsseldorf über die legendären Aktionen des Kapitalistischen Realismus rund um Richter, Polke & Co. Kunsthallen-Direktor Gregor Jansen erinnert sich. dlfk ) - Solidarität wird heutzutage oft beschworen, ob nun mit Kiew, mit überforderten Pflegekräften oder Transpersonen. Die Onlinepetitionen, Posts und Likes dienen aber oft nur der Steigerung des eigenen Wohlbefindens, kritisiert der Publizist Arno Frank. dlfk ) - Wegen eines Artikels in der Verbandszeitschrift "Antifa" wird Innenministerin Nancy Faeser (SPD) derzeit hart angegangen. Politikwissenschaftler Johannes Tuchel kann das nicht nachvollziehen. Man solle sich lieber um das Thema NSU 2.0 kümmern. nt ) - Unser Kolumnist war Fan von Harald Schmidt. Ohne Sendung aber bleibt von dessen Kunstfigur nur Zynismus übrig. Ein trauriger Abstieg.(dlfk-audio) - Moderation: Carsten BeyerDas Musiktheaterstück "Wir". Premiere in Regensburg. Gespräch mit Tom Woods dlfk-audio ) - Der Filmkomponist John Williams wird 90. Von Sky Nonhoff nr ) - Wie groß ist die Abhängigkeit der Verlage? nr ) - Jule und Sascha Lobo gehen mit News-Podcast gemeinsam auf Sendung Jule und Sascha Lobo - Mit "Feel the News" haben sich auch Jule und Sascha Lobo ein Podcast-Angebot zugelegt. Die Sendereihe der Eheleute wird vom "Baywatch Berlin"-Audio-Spezialisten produziert, wo auch Micky Beisenherz plaudert. radio ) - Ohne zu Pfeifen, bewältigt sie stratosphärische Höhen: Die Sängerin Sarah Aristidou bezaubert auf ihrer Debüt-CD "Æther" mit klassischen Koloraturarien genau so wie mit kühnsten Experimenten modernen Singens. Von Jürgen Kesting nr ) - Über Wochen lief eine externe Untersuchung zur Arabisch-Redaktion der Deutschen Welle. Der Vorwurf, der gegen einige Mitarbeiter im Raum stand: Antisemitismus. Der Sender zieht erste Konsequenzen.