Zeitrechnung dlfk ) - Texte im Grundschulstil, die vor Grammatik- und Rechtschreibfehlern nur so strotzen: Der 26-jährige Journalist Leon Igel findet das Schreibniveau seiner Generation zum Schämen. Schlimmer noch: Sie verstünde auch keine komplizierten Texte mehr. dlfk ) - 350 Künstlerinnen und Intellektuelle fordern in einem Appell entschiedenes Eintreten für die Unabhängigkeit der Ukraine. Zu ihnen gehört der Osteuropa-Experte Karl Schlögel, der davor warnt, nur auf die mögliche Invasion durch Russland zu starren. dlfk ) - Die neue Kulturstaatsministerin Roth will in ihrer Amtszeit einen Schwerpunkt auf die Erinnerungskultur legen. Dabei gehe es etwa um die Frage, wie Erinnerung in Zeiten ohne Zeitzeugen aussehen könne, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Auch wolle sie die Erinnerungskultur um den Bereich der Dekolonialisierung erweitern. Als weitere Schwerpunkte nannte Roth die "Gesellschaft der Vielen" und den Kampf gegen den Klimawandel. Im Zusammenhang mit der Gedenkkultur in Deutschland verwies die Grünen-Politikerin indirekt auch auf die AfD. Wörtlich sagte sie: "Im Bundestag sind wir mit einer Partei konfrontiert, die dort einen Schlussstrich ziehen will, wo es keinen Schlussstrich geben kann". Dies sei eine Herausforderung.Mit Unterdrückung und Diskriminierung haben auch Palästinenser*innen im Westjordland zu kämpfen. Aber die Frage, die derzeit für Diskussionsstoff sorgt, ist: Macht das Israel zu einem Apartheids-Staat? Das ist nämlich die Schlussfolgerung von Amnesty International in ihrem aktuellen Bericht. Man wolle zwar Vergleiche mit Südafrika vermeiden. Aber "Ob sie im Gazastreifen, in Ostjerusalem oder im restlichen Westjordanland oder in Israel selbst leben: Die Palästinenser werden als minderwertige ethnische Gruppe behandelt und systematisch ihrer Rechte beraubt", erklärte Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard. Die Menschenrechtsorganisation erntete für ihren Bericht international Kritik. Hat sie sich in ihrer Wortwahl vollkommen vergriffen? Und schüren solche Begriffe nicht noch mehr Antisemitismus? Das haben wir den Soziologen Moshe Zuckermann und den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, gefragt.Am 13. Februar stimmen die Bürger in der Schweiz über ein neues Mediengesetz ab. Der Bundesrat und das Parlament wollen Medien mit bis zu 151 Millionen Franken im Jahr unterstützen, weil viele Medienhäuser finanziell in Bedrängnis sind. Das vom früheren FDP-Nationalrat Peter Weigelt (SG) angeführte Komitee "Staatsmedien Nein" hat das Referendum gegen die Vorlage eingereicht. Mit dem Slogan "Keine Steuermilliarden für Medienmillionäre" wollen sie die Abstimmung vom 13. Februar gewinnen. Gut 70 Prozent der vorgesehenen Gelder würden an große Verlage wie Ringier, TX Group, Blick und NZZ gehen, sagte Weigelt vor Medien. Bundesrat und Parlament argumentieren, dass das Förderpaket die Medienvielfalt stärke. Diese sei gefährdet, weil unter anderem Werbeeinnahmen zunehmend an Internet-Konzerne wie Google oder Facebook flössen.Die Ausstellung "Renoir, Monet, Gauguin - Bilder einer fließenden Welt" ist der Auftakt zum 100. Geburtstag des Museums Folkwang in Essen. Der spätimpressionistische Sammlungsbestand wird mit 40 Meisterwerken aus dem National Museum of Western Art in Tokio ergänzt. Insgesamt sind 120 Werke vieler Kunstgrößen zu sehen, darunter Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Édouard Manet, oder Pierre-Auguste Renoir. Wir haben uns die Jubiläumsschau angesehen.