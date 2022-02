Moin-Moin



Zeitrechnung bm ) - "Ein papiergewordenes Schriftmahnmal gegen das Vergessen" bm ) - Die Bücher und Autoren am Wochenende in der "Literarischen Welt"<--- bestellen dlfk ) - Denise Mina erobert die Spitze der Krimibestenliste: In "Totstück" macht sie bekannt mit der Glasgower Unterwelt von Frauen, die keiner sieht, und mit sehr üblen Kerlen. Der Top-Neueinsteiger spielt in Südafrika - auch dort gibt es Luft nach oben.(dlfk-audio) - Moderation: Frank Meyer dlfk ) -<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Oliver Teutsch, Fallada-Kenner dlfk-audio ) - "Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist" von Gert Loschütz (s.u.) dlfk-audio ) - "Die unendliche Geschichte" von Michael Endewerden Beate und Jeff Maxian mit dem Ehren-GLAUSER ausgezeichnet - Glauser 2022 bm ) - Das sind die Nominierten faz ) Der acht Jahre alte Dillon Helbig aus Idaho hat zum Buntstift gegriffen, ein Kinderbuch gemalt - und es in einem Regal in der Stadtbücherei versteckt. Mittlerweile haben sich fast 60 Leser auf der Warteliste für das Buch eingetragen. Das Erste ) und sich entschuldigt. Zuvor hatte es an der These der Autoren scharfe Kritik gegeben. bm ) - "Wer es spannend findet, religiöse Mythen und Symbole in der Politik, im Sport und in der Kunst zu entschlüsseln, wird hier fündig werden"Christoph Then: "Biologische Intelligenz"Staunend in die Tiefendimensionen der NaturKraken klettern aus Aquarien, öffnen Schraubgläser und passen ihre Körperoberfläche der Umgebung an. Christoph Then beschreibt, was biologische von technischer Intelligenz unterscheidet. Und er erklärt: Wie lernt ein Gen?https://www.deutschlandfunkkultur.de/christoph-then-biologische-intelligenz-buchkritik-rezension-100.html<--- bestellen dlfk ) - Seine Flucht in den Westen, die Suche nach Heimat und der Verdruss, trotz genauester Aufzeichnungen nie die Wirklichkeit zu fassen: Ein neu aufgelegter Roman von Gert Loschütz verarbeitet alle Themen, die den spätentdeckten Autor beschäftigen.<--- bestellen bgl ) - Ich kenne Vera Vorneweg seit Sommer 2018. Eines Tages fand ich eine Ausgabe der (inzwischen eingestellten) Literaturzeitschrift "Text+Bild" in meinem Briefkasten. Ein positive Folge der Impressumpflicht. Wir wohnten damals nur ein paar Straßenzüge auseinander und trafen uns fortan zwei, drei Mal im Jahr im "Schweidnitzer Eck", sprachen über Literatur und Lektüren, über Peter Handke, Esther Kinsky, Karl Ove Knausgård, Gerhard Rühm oder Eva-Maria Alves, und andere.<--- bestellen zeit ) - Paul Auster hat mit "In Flammen" zum ersten Mal eine Biografie verfasst, über den US-Schriftsteller Stephen Crane. Ein Gespräch über dessen Werk - und das Schreiben<--- bestellen dlfk ) - George Eliot gilt als erste moderne Schriftstellerin Englands - und "Middlemarch", die gewaltige Studie über das Leben in einer fiktiven Kleinstadt um 1830, gehört zu den bedeutendsten englischen Romanen. Zum 200. Geburtstag Eliots stellen wir eine gelungen Neuübersetzung vor.Als Mann berühmt - als freigeistige Frau geächtet dlfk ) - Für die einen war sie ein weiblicher Shakespeare, für andere schlicht wahnsinnig, da sie es wagte, öffentlich mit einem verheirateten Mann zusammenzuleben. Unter dem männlichen Pseudonym George Eliot wurde Mary Anne Evans berühmt und gilt heute als Wegbereiterin des Romans der Moderne.<--- dlfk ) - Ob Karl May oder James Joyce: Beim ersten Satz eines Romans entscheidet sich, ob der Leser dran bleibt. Doch worauf kommt es bei diesen Sätzen an - und wie entstehen sie? Schriftsteller und Leser über einladende und verstörende Roman-Anfänge.Letzte Kurve dlfk ) - Warum man die letzte Kurve kratzen will - oder auch nichtWegen eines Verrats will Theo Schadt, Hauptperson in Martin Walsers neuem Buch, Selbstmord begehen. Doch dann tritt eine Frau auf, und alles ist anders. In "Ein sterbender Mann" variiert Walser sein großes Thema: Liebe und Leben. dlfk ) - Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius erkrankte 2008 an einem Lungenvirus. Im Krankenhaus litt er an Halluzinationen. Diese und andere Erfahrungen hat er in seinem jüngsten Buch "Die sieben Sprachen des Schweigens" verarbeitet. Viel Wert legte er dabei auch auf die Anmut der Sprache.