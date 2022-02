Moin-Moin



Zeitrechnung faz ) - Im Streit über Beleidigungen auf Facebook gibt Karlsruhe Renate Künast recht. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte von Amtsträgern und Politikern liege im öffentlichen Interesse, argumentieren die Richter. faz ) - Der sogenannte Sachbezug des Wortes "Pädophilen-Trulla" bedeutet nicht, dass Renate Künast diese Beleidigung hinnehmen muss. Das Bundesverfassungsgericht korrigiert die Auslegung seiner Rechtsprechung zum "Meinungskampf". Ein Kommentar von Patrick Bahners faz ) - Der Internetgigant Meta sorgt mit seinen Zahlen für eine herbe Enttäuschung - und klagt über härtere Konkurrenz von TikTok. cw ) - Von Hans KönigesHans Königes (Ressortleiter)Mehr als die Hälfte aller Führungskräfte in Deutschland trifft Entscheidungen heute weniger sicher als vor der Pandemie. Das zeigt eine aktuelle Studie von Opinium im Auftrag von Treasure Data.Synagogen in Deutschland dlfk ) - Synagogen sind seit jeher zentrale Orte für jüdisches Leben. Sie prägen die Gemeinde nach innen und sind nach außen hin ihre Aushängeschilder. Zugleich dokumentieren sie die brüchige Geschichte des Zusammenlebens von Juden und Nichtjuden. radio ) Popmusik macht es einem nicht leicht. Erst euphorisiert sie, bringt die Sinne und das Denken durcheinander, dann wird sie zunehmend egaler, bis sie am Ende sanft verblasst. Das gilt für Hörer wie für Musiker. Von Jürgen Ziemerentschied man mit einem Daumen über das Leben von Gladiatoren. Heute sind es nicht mehr die Sportler*innen, die für Massenunterhaltung mit ihrem Leben bezahlen müssen, sondern die anonymen Arbeitskräfte hinter den Kulissen. Von der Fußball-WM in Katar etwa ist bekannt, das sie 15.000 Menschen ihr Leben kostete. Ein Blick auf Peking, Austragungsort der Olympischen Spiele 2022, zeigt, dass auch hier Menschenrechtsverletzungen den Alltag prägen. In China herrschen weder Meinungs-, noch Presse- oder Religionsfreiheit und seit Jahren werden Minderheiten wie Tibeter und Uiguren verfolgt und gefoltert. Welche historischen Spuren von den Spektakeln des alten Roms finden sich in heutigen Sport-Großveranstaltungen wieder? Und was erhoffen sich autoritäre Staaten von den Bildern der Massenunterhaltung? Darüber sprechen wir mit dem Sportwissenschaftler Jürgen Mittag."Chinesisches Roulette" - Desmond Shums Enthüllungsbuch über Chinas EliteChinas Macht wächst, so viel ist klar. Der Blick hinter die Kulissen aber bleibt dem westlichen Auge verwehrt. Auch die Milliarden teure Inszenierung der Olympischen Winterspiele wird keine Nähe erzeugen. Politische Unterdrückung, ethnische Umerziehung - all das läuft weiter. Und doch klammert sich der Westen an sein Mantra vom "Wandel durch Handel". Der chinesische Geschäftsmann und Milliardär Desmond Shum enthüllt in seinem Buch "Chinesisches Roulette" das geheime Leben des "roten Adels", zwischen Luxus, Korruption und Angst. Und er hält es für einen fatalen Fehler des Westens, der glaube, China durch Handel ändern zu können: "Das ist mehr als naiv - es ist ein Missverständnis! Das Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist es, eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen zu beherrschen, und zwar für immer. Und wenn ich 'herrschen' sage, dann meine ich 'totale Beherrschung'."Kunstschmuggel-App: Mit der neuen Kunstschmuggel-App will das Bayerische Landeskriminalamt Kunstschmuggler entlarven und Fälschungen leichter auf die Spur kommen.Arlo Parks hat den Mercury-Preis gewonnen, ist mehrfach für den Grammy nominiert - seit ihrem Debüt-Album "Collapsed in Sunbeams" von 2021 liegt ihr die Musikwelt zu Füßen: poetische Texte, ein zeitlos eleganter Musikstil und dazu eine Stimme und ein Gesangsstil, der sie ganz im Hier-und-Jetzt verortet. Lillian Moschen hat mit ihr anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen Single "Softly" gesprochen, die jede Retro-Falle vermeidet.Kultur - Arlo Parks im Interview: Lillian Moschen hat mit Arlo Parks anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen Single "Softly", die jede Retro-Falle vermeidet, gesprochen. 3sat-video ) - Musikvideos sind Ausdruck unserer Zeit und längst eine grenzenlose Kreativplattform für Künstler*innen: Eine Großausstellung in der Völklinger Hütte erkundet ihre Geschichte und Gegenwart rund um den Globus., zu sehen noch bis zum 16. Oktober 2022. 3sat-video ) - Eine Frau, deren Mann zu Unrecht wegen Mordes hingerichtet wird, ein System, das diesen Fehler untergräbt: Der Film "Ballade von der weißen Kuh" ist ein iranisches Drama, das Fragen nach Schuld und Moral aufwirft. 3sat-video ) - Ausflug nach Auschwitz - Yasmina Rezas "Serge" Die Themen der Sendung: Yasmina Rezas neuer Roman "Serge", Spotify und der Promi-Protest - Gespräch mit Michael Seemann, Sabine Jaehnkes Fotoband "Funafuti", die neue Kunsthalle Berlin und das System Smerling.---> Yasmina Reza, Schauspielerin und Schriftstellerin aus Paris, ist die meistgespielte lebende Bühnenautorin der Welt. Ihr Thema ist die Kommunikation, die sie in Werken wie "Kunst", "Der Gott des Gemetzels" oder "Glücklich die Glücklichen" immer wieder krachend, aber auch sehr komisch scheitern lässt. Jetzt ist ihr neuer Roman "Serge" auf Deutsch erschienen. Darin begeben sich Serge, seine Tochter Josephine und seine beiden Geschwister, Nachfahren ungarischer Holocaust-Opfer, auf eine Reise nach Auschwitz. Und auch hier ist die Verständigung schwierig: Während Josephine von der Gaskammer zum Lagerbordell pilgert, Handyfotos macht und das Gesehene mit "unfassbar" quittiert, weigert sich Serge - zwischen Busladungen voller Touristen, fürs Gruppenfoto posierenden Schulklassen und der "Asiatin in Sommerponcho und gelöcherten Gummischlappen" - irgendeinen Sinn im Besuch, ja in der Existenz dieser Gedenkstätte zu sehen. Yasmina Reza, selbst Kind eines iranischen Juden und einer ungarischen Jüdin, tritt praktisch nie in der Öffentlichkeit auf. Nach mehr als 20 Jahren hat sie zum Erscheinen von "Serge" erstmals wieder ein Interview im französischen Fernsehen gegeben.Spotify und der Promi-Protest---> Joe Rogan war immer schon für Schlagzeilen gut. Jetzt steht der Podcast-Star im Zentrum einer hitzigen Debatte über die Verbreitung von Falschinformationen zur Corona-Pandemie. Aus Protest gegen die Podcasts des 54-Jährigen, der unter anderem prominente Impfskeptiker eingeladen hat, boykottieren die Musik-Legenden Neil Young und Joni Mitchell die Streamingplattform Spotify. Neil Young verurteilte dabei eine "potenziell tödliche Desinformation über Covid". Nach Facebook, Twitter und Instagram muss sich jetzt auch der schwedische Streaming-Gigant die Frage stellen: Wie mit Falschinformationen umgehen? Wir sprechen mit Michael Seeman, Autor von "Die Macht der Plattformen".Sabine Jaehnkes Fotoband "Funafuti"In den 1970er Jahren sitzt ein junges Mädchen in ihrem Kinderzimmer in einem Plattenbau in Dresden-Naußlitz und schreibt Briefe an erfundene Adressen überall auf der Welt. Sie denkt sich Adressaten und Hotels in Honolulu, in New York, in Australien und in Funafuti aus, einem Atoll im Pazifik. Die Namen der Orte klingen verheißungsvoll, klingen nach Sehnsucht. Sie hat sie in ihrem Schulatlas gelesen und weiß, dass sie nie dorthin fahren kann, wohin ihre Briefe reisen. Aber genau das ist ihr Plan: Sie will, dass die Briefe abgestempelt zu ihr zurückkommen. 40 Jahre später hat diese Frau die Orte, von denen sie als Kind träumte, mit der Kamera besucht und aus ihren Briefen die Abschlussarbeit für die Fotografie-Meisterklasse der Ostkreuz-Fotoschule in Berlin gemacht. Obwohl sie eigentlich keine Fotografin ist. Und obwohl sie todkrank ist. Sabine Jaehnkes Fotos sind in Berlin in einer Ausstellung mit den Arbeiten der Meisterklasse der Ostkreuz-Fotoschule zu sehen und in einem Buch mit dem Titel "Funafuti" erschienen.Die neue Kunsthalle in Berlin und das System SmerlingAuf dem Berliner Flughafen Tempelhof hat eine riesige Kunsthalle mit einer Ausstellung des französischen Künstlers Bernar Venet eröffnet. Mit der Präsentation sollen die rund 10.000 Quadratmeter Fläche als "Kunsthalle Berlin" etabliert werden. Geleitet wird die neue Kunsthalle von dem Kulturmanager Walter Smerling vom privaten Verein "Stiftung für Kunst und Kultur" in Bonn. Er sprach von zunächst zwei Jahren, in der das privat finanzierte Projekt laufen soll. Smerling hat unter anderem schon die Ausstellung "Diversity United" kuratiert und ist auch andernorts sehr aktiv. Er ist in Politik und Wirtschaft sehr gut vernetzt. Doch ihm wird unter anderem vorgeworfen, dass er die Privatisierung öffentlicher (Kunst-)Räume vorantreibe und damit bestimme, was als relevant gilt, und das nicht zum Nachteil seiner eigenen Sammlung und der ihm verbundenen Künstler*innen. Auf Social-Media-Plattformen wurde zum Boykott der Kunsthalle aufgerufen, die nicht das sei, was Künstlerinnen und Künstler der Stadt bräuchten und wollten. Ein Verband sprach mit Blick auf die bisherigen Bemühungen der Kulturszene um eine Kunsthalle von "Etikettenschwindel" der Veranstalter. Damit werde suggeriert, die Nutzung sei öffentlich legitimiert. "Das ist jedoch keineswegs der Fall", hieß es in einer Mitteilung. Wir haben den Sammler mit den Vorwürfen konfrontiert.Künstlerin Brigitte Kowanz gestorbenLicht war das Medium und das Material ihrer Kunst: Am 28. Januar 2022 ist die Künstlerin Brigitte Kowanz 64-jährig gestorben. Prägend war sie für die österreichische Gegenwartskunst, aber auch für eine Generation junger Künstlerinnen, die aus der von Kowanz bis 2021 geleiteten Klasse für Transmediale Kunst an der Universität für Angewandte Kunst hervorgegangen sind. Ihr Werk ist in bedeutenden Sammlungen vertreten, 2017 bespielte sie mit einem Lichtpavillon den österreichischen Pavillon bei der Biennale in Venedig. 2009 erhielt sie den Großen Österreichischen Staatspreis, die höchste Kunst-Auszeichnung der Alpenrepublik. Die 1957 geborene Kowanz Kowanz, die in Wien lebte, gehörte zu den bekanntesten Lichtkünstlerinnen ihrer Generation. Ihr besonderes Interesse gilt Raumbildern und Lichtinstallationen sowie Interventionen im architektonischen Bereich. radio ) - Der US-amerikanische Komponist Philipp Glass wurde am 31. Januar 85 Jahre alt. Neben Musik für den Konzertsaal stammen auch rund 50 Soundtracks von ihm. Sein Stil: minimalistisch, meditativ, pulsierende Dreiklänge. radio ) - Perecs erstes Buch "Les choses" wurde 1965 publiziert. Es beschreibt mit kühlem Blick schonungslos den Eintritt eines jungen studentischen Paares in die Welt der Erwachsenen, in die Welt von Arbeit und Beruf, von Konsum und Konformismus. radio ) - Im Rahmen der Cologne Jazzweek 2021 gab Saxofonist Hayden Chisholm ein außergewöhnliches Kirchenkonzert, für das er Musiker ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenbrachte.