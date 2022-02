Moin-Moin



Zeitrechnung radio ) - Verity Sharp präsentiert ein Mixtape des Chicagoer Komponisten und Sängers Ben LaMar Gay, das mit brasilianischem Jazz, Gospelgitarre, elektroakustischen Klängen und vielem mehr den Januar-Blues vertreibt. dlfk-audio ) - tages ) - Erfrischend boshafte und politisch unkorrekt: Eine Dramedy-Serie über vier Frankfurter Freundinnen, die vor wichtigen Lebensentscheidungen stehen ... dlfk-audio ) - Ein Klangmonster mit Eigenleben dlfk ) - In den Führungsetagen der deutschen Leitmedien arbeiten immer mehr Frauen. Laut einer Auswertung des Hamburger Vereins ProQuote Medien stieg der gewichtete Frauenanteil von neun großen Medienhäusern innerhalb eines halben Jahres um 4,8 Prozentpunkte auf 38,9 Prozent. Spitzenreiter bleibt die "tageszeitung" (taz), die ihren gewichteten Frauenanteil gegenüber Juli 2021 noch einmal um knapp sechs Prozentpunkte auf jetzt 62,1 Prozent steigerte. Auf den weiteren Plätzen folgen der "Stern" mit 43,6 Prozent, "Die Zeit" mit 41,7 Prozent und "Der Spiegel" mit 39,6 Prozent. Schlusslicht ist die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), die lediglich 23,7 Prozent erreichte. Von Gleichberechtigung und gelebter Vielfalt seien die meisten Medienunternehmen noch weit entfernt, kritisierte fir Vorsitzende von ProQuote Medien, Edith Heitkämper. Der gemeinnützige Verein wurde 2012 in Hamburg gegründet. Er fordert, dass die Hälfte aller Führungspositionen in den Medien von Frauen besetzt wird. dlfk ) - Das explosionsartig populär gewordene Worträtselspiel Wordle gehört künftig der "New York Times". Der Kaufpreis für das Online-Spiel liege im "niedrigen siebenstelligen" Bereich, teilte das Medienhaus mit. Wordle werde für neue und bestehende Spielerinnen und Spieler kostenlos sein, es werde sich auch nichts an der Spielmethode ändern. Das Spiel wurde von einem Software-Ingenieur aus New York kreiert, der ursprünglich nur seiner Partnerin eine Freude bereiten wollte. Doch er gab das Online-Spiel auch für die Öffentlichkeit frei. Innerhalb von wenigen Monaten habe Wordle Millionen von Nutzern gewonnen, berichtet die "Times". Bei Wordle muss man ein Wort mit fünf Buchstaben erraten und hat dafür sechs Versuche. Das Online-Phänomen hat inzwischen sogar Ableger, etwa "Airportle", bei dem es um das Erraten von Flughafenabkürzungen geht. Oder "Queertle", ein Rätselspiel für die queere Gemeinde. dlfk ) - Die Herrschaft des Menschen über das Tier ist brutal: Es wird gejagt, geschlachtet, benutzt. Richard Girling zeigt, dass daran auch Bibel und Aufklärung schuld sind, stellt Pioniere des Tierschutzes vor und erklärt, warum sich so wenig geändert hat.<--- bestellen