Best of 2021 / Best Of The Years / Musiktipps 30. Dezember 2021 radio ) - Ein Rückblick auf das vergangene Jazzjahr, mit zwei Phänomenen und einer willkürlichen Top 20-Liste. faz ) - Doch musikalisch hatte 2021 einiges zu bieten. Unsere Redaktion blickt zurückMusikerin, Schriftstellerin, Dichterin: Patti Smith wird 75- Platz 1: Corinne Pelluchon "Das Zeitalter des Lebendigen" dlfk-audio ) - von Susanne BilligMit Zwergen auf die Beststeller-Liste dlfk-audio ) - Fantasy-Autor Markus Heitz über seinen ErfolgVom "" zum "Great Reset", Teil 4 weltwoche ) Thomas Manns Jahrhundert-Roman "Der Zauberberg", worum es geht, warum er brillant ist, was er bedeutet und weshalb die Davoser gar nicht erfreut waren, als das Buch herauskamVier Fragen an Claudia Roth faz ) Die neue Kulturstaatsministerin liest Nino Haratischwili, hört Igor Levit, liebt die Berlinale - und mag keine einfachen Antworten auf schwierige Fragen.