Sonntag, 2.1.22

( online sehen! 3sat ) - "Pop Around the Clock" - zum 20. Mal mit Live-Konzerten ins neue Jahr, am 31. Dezember,

Pop Around the Clock feiert Geburtstag: Im Mittelpunkt der Jubiläumsausgabe stehen Konzerte der Rolling Stones in Erinnerung an den verstorbenen Charlie Watts, die Blues-Produktionen von Joe Bonamassa und Eric Clapton, Konzerte von Simply Red und den Pet Shop Boys, Pop-Shows von Kylie Minogue, Christina Aguilera, P!nk, Dua Lipa und Coldplay sowie Inszenierungen von Lindemann und Depeche Mode. Auch die Singer-Songwriter Bruce Springsteen, Joan Armatrading und Billy Joel zeigen, was sie können.



Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag Mit Freddie Frinton und May Warden | Das Erste - Christina Aguilera: Back to Basics - Live and Down Under Australien 2007 | 3sat Loriots Pappa ante Portas Spielfilm Deutschland 1991 (Pappa ante Portas) | ONE - Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt Spielfilm USA 2012 | ONE Harry und Sally Spielfilm USA 1989 (When Harry met Sally) | ONE