(dlfk-audio) - Moderation: Mathias Mauersberger dlfk ) - Marianne Faithfull wird 75 dlfk-audio ) - Das muss man gehört haben...oder auch nicht dlfk-audio ) - Diese Musikerinnen und Musiker werden wir vermissen kap ) - So, Herrschaften, Hefte raus! Sie hatten jetzt fast ein Jahr lang Zeit, um sich auf diesen Test vorzubereiten, jetzt wird abgefragt. Was ist vom Beuys-Jubiläum im Kopf zurückgeblieben? Zeigen Sie Ihr Wissen! Bevor die Weihnachtsferien um sind und Joseph Beuys wieder Schnee von gestern ist. faz ) - Der "Bison"-Mann im Capitol. Deutsche Politiker in Windjacken. Milliardäre im Weltall. Karneval in Köln. Clubhouse. "Impfmüdigkeit". Und Dennis Scheck zu Pferd: Das F.A.S.-Feuilleton verabschiedet sich vom Jahr 2021 - mit einer Liste. cm ) - Office oder Home Office? Wir haben die wichtigsten Argumente zusammengestellt. radio ) - Verity Sharp stellt die besten Alben des Jahres vor, die vom Late Junction-Team und Freunden der Sendung ausgewählt wurden. Außerdem gibt es ein Mixtape des amerikanischen Songwriters und Gitarristen Bill Callahan. radio ) - Durch Rückkopplung erregt sich eine Schaltungskette aus Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher selbst. Die daraus entstehenden schrillen Töne sind unkalkulierbare, schwer zu zähmende Klangphänomene, die als Material gerade deshalb in der elektronischen Musik so beliebt sind. radio ) - Gelassener Könner: Am zweiten Weihnachtsfeiertag feiert John Scofield seinen 70. Geburtstag. Wenige Jazzmusiker der Gegenwart sind so originell und vielseitig wie er. turi2 ) - Aus zwei mach drei: Nach den holprigen Groko-Jahren hat die Ampel gute Start-Bedingungen, meint Nikolaus Blome. Der RTL-Politikchef glaubt, dass Olaf Scholz es seiner Amtsvorgängerin gleich tun - und öffentlich eher einsilbig unterwegs sein wird. In dem neuen Dreier-Bündnis sieht Blome für den Journalismus eine "schöne Chance", zugleich warnt er die Kolleginnen in seinem Gastbeitrag in der turi2 edition #16 davor, "atemlos-aktivistischer Teil der Politik zu werden". turi2 ) - Löwensieg: Das Münchner Landgericht weist die 6,3 Mio Euro schwere Schadenersatz-Klage gegen TV-Löwe und Investor Carsten Maschmeyer vom früheren ENBW-Boss Utz Claassen ab. Claassen hatte seinem ehemaligen Freund und Geschäftspartner Maschmeyer vorgeworfen, eine "Diffamierungs-Kampagne" gegen seine Biotech-Firma Syntellix gefahren zu haben. Maschmeyer war 2013 in das Unternehmen eingestiegen und hielt 42 % der Anteile. Ende 2016 verkaufte Maschmeyer nach Streitereien seine Aktien an Claassen, der damals Aufsichtsratschef war. Claassen behauptet, ein Maschmeyer-Mitarbeiter habe vertrauliche Interna an die Konkurrenz weitergegeben. Der Inhalt der Mail sei aber laut dem noch nicht rechtskräftigen Urteil "kein Geheimnis mehr gewesen, weil er schon zu diesem Zeitpunkt für die Öffentlichkeit bekannt gewesen sei".