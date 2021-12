Moin-Moin

354. Tag des Jahres oder der 738.146. Tag unserer Zeitrechnung dw ) - Es ist ein weiterer Schritt der polnischen Regierungsmehrheit, sich Kritik etwa der Europäischen Union zuzuziehen. Noch verärgerter wird man aber in Washington über den Parlamentsbeschluss sein.Das polnische Parlament hat ein umstrittenes Mediengesetz unerwartet rasch verabschiedet und damit die USA und den US-Medienkonzern Discovery gegen sich aufgebracht. Die Abgeordneten beschlossen eine kurzfristig auf die Tagesordnung genommene Gesetzesänderung, wonach außereuropäische Investoren sich mit maximal 49 Prozent an polnischen Medienunternehmen beteiligen dürfen. ndr ) - Kultur kostet Geld. Das ist einer der Gründe, warum Menschen aus ärmeren Verhältnissen oft keinen Zugang zu ihr bekommen. Hinzu kommt, dass sie den Habitus der Kulturwelt oft erst mühsam erlernen müssen dlfk ) - Der Politikwissenschaftler Michael Bröning knöpft sich in seinem neuen Buch die Exzesse seines eigenen progressiven und linken Milieus vor. Dabei bleibt er ruhig, sachlich und unpolemisch. dlfk ) - In der Reihe "Jingle ohne Bells" präsentiert Deutschlandfunk Kultur die etwas anderen Weihnachtssongs. Hier steckt eine abgefahrene Lovestory zwischen zwei Schneemenschen drin, die vor der Polizei flüchten und via Kühltaschentaxi ihr Weihnachtswunder erleben. kap ) - Im Beuys-Jahr wäre Sigmar Polkes 80. Geburtstag beinahe untergegangen. Wir würdigen das Jubiläum mit Poesie. Und Bildern der tollen Schau in Düsseldorf. - Im Beuys-Jahr wäre der 80. Geburtstag von Sigmar Polke beinahe untergegangen. Zum Glück gibt es gerade die sehenswerte Schau "Produktive Bildstörung" in der Kunsthalle Düsseldorf. Und das dichterische Geburtstagsständchen der KunstArztPraxis! Im fünffüßigen Jambus. Garniert mit Fotos der Ausstellung. zdf ) - Wie Algorithmen und Künstliche Intelligenz unser virtuelles Zusammenarbeiten erleichtern und unsere "Zoom Fatigue" rechtzeitig erkennen könnten, erläutert Veronika Demykina, Data & Analytics Consultant - Business Engineering adesso SE, in einem Gastbeitrag. dlfk ) - Die längste Nacht des Jahres steht bevor. Viele finden die dunkle Zeit deprimierend. Doch sie habe auch positive Aspekte, sagt die Arbeitspsychologin Anna Steidle. Zum Beispiel sei mehr Schlaf möglich.