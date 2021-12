Moin-Moin

TV-Kultur

351. Tag des Jahres oder der 738.143. Tag unserer Zeitrechnung 3sat ) - Die Themen der Sendung: "Katholisch und Queer" - Gespräch mit Mara Klein, Statussymbol Bio, Sarah Biasini über Romy Schneider, Stefan Heym zum 20. Todestag und Comicbuchtipps. nk ) - Zeitgleich zeigen sich erste Anzeichen von Demenz beim Vater der Regisseurin Helgard Haug (Rimini Protokoll). Mit "All right. Good night." erzählt sie am Berliner HAU beide Geschichten zusammen. Und schenkt ihrem Publikum einen der schönsten, traurigsten Texte des Jahres. radio ) - Der New Yorker Peter Evans ist ein Extremsportler auf der Trompete: ein Meister aller herkömmlichen und erweiterten Techniken, zugleich ein Avantgardist, der kompromisslos die künstlerische Herausforderung sucht. Mit Odilo Clausnitzer. faz ) - Ein Kommentar vonMissachtet die höchstrichterliche Rechtsprechung geltende Gesetze? So kann man das Gutachten einer Berliner Jura-Professorin verstehen. turi2 ) : Facebook-Konzern Meta verbannt 1.500 Konten auf Facebook und Instagram, die in Verbindung mit sogenannten Cybersöldner-Firmen stehen - also Unternehmen, die gegen Geld Internet-Nutzer ausspionieren. Insgesamt rund 50.000 Menschen in mehr als 100 Ländern hat Meta darüber informiert, möglicherweise ins Visier der Cybersöldner geraten zu sein. Vorausgegangen war eine monatelange interne Untersuchung bei Meta. Vier der sieben aufgespürten Spähfirmen kommen aus Israel, die restlichen aus Indien, Nordmazedonien und China. Unter den Spionage-Opfern seien hauptsächlich Journalistinnen, Menschenrechtsaktivistinnen und Kritikerinnen autoritärer Regime - auch wenn entsprechende Firmen offiziell gerne behaupten würden, es nur auf Kriminelle abgesehen zu haben, gibt Facebook-Sicherheitschef Nathaniel Gleicher zu Protokoll. mono ) - George Harrisons "My Sweet Lord" hat nun ein MusikvideoWas wir von Claudia Roth erwarten mono ) - Das Kabinett ist komplett, die neue Bundesregierung steht in den Startlöchern - und damit auch die neue Staatsministerin für Kultur und Medien. Was wir von Claudia Roth jetzt erwarten mono ) - Ein Documenta-Kurator als Kriegsverbrecher, Hitlers Lieblingskünstler im öffentlichen Raum: In diesem Jahr kam beim Thema NS-Erbe in der Kunst einiges in Bewegung. Aber noch lange nicht genug radio ) - Anestis Logothetis hätte am 27. Oktober seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er wurde als Sohn griechischer Eltern in Ostrumelien geboren. 1934 übersiedelte die Familie nach Thessaloniki. Mit Marie-Therese Rudolph.(p te ) - WDR evaluiert Kulturwandel-ProzessUS-Gewerkschaft hei ) - Nach den schweren Stürmen am vergangenen Wochenende werden Vorwürfe gegen den Onlineversandhändler und ein weiteres Unternehmen erhoben. Wurden Menschenleben fahrlässig aufs Spiel gesetzt? radio ) - Eine Frau, ein Hochsitz, ein Wald, eine Matte aus Schaumstoff, eine Isomatte, ein Schlafsack, eine Decke, ein Wasserkanister, eine Taschenlampe, ein Vogelbestimmbuch, Zeitungen, ein Notizbuch, ein Stift, eine Laute, Kleidung. dlfk ) - Digitale Abhängigkeit ist ein Symptom unserer Zeit. Warum der Drang nach dem Scrollen und Tippen auf dem Smartphone so hartnäckig ist, dass es kaum ein Entkommen gibt, erklärt die Journalistin Ann-Kristin Tlusty.