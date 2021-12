Moin-Moin

355. Tag des Jahres oder der 738.147. Tag unserer Zeitrechnung20. Dezember 2021 bb ) - Susanne Luber hat eine Petition an Jörg Risken (Egmont Ehapa Media) auf change.org gestartet. Der Verlag wird in deutlichen Worten aufgefordert, die kongenialen deutschen Übersetzungen von Erika Fuchs nicht im Sinne aktueller political correctness zu modernisieren. mono ) Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys feierte Deutschland ein Jubiläumsjahr mit üppigem Programm. Viele Ausstellungen fragen, welche Rolle der Künstler für die Gegenwart spielt, leider wurden aber doch wieder die alten Debatten geführt. Eine Bilanz bb ) - Rote Strümpfe und die "Herzklausel" waren sein Markenzeichen: Am 17. Dezember ist in Berlin Klaus Wagenbach, Gründer des Wagenbach Verlags, gestorben. Er hat die Buchwelt und die unabhängige Verlagsszene wie kein Zweiter geprägt. brp ) - Der Wagenbach Verlag ehrt seinen Verleger in einer Mitteilung so: "Kriegskind, älteste Witwe Kafkas, Anarchist und Cavaliere, Radfahrer, Berliner und Italien-Appassionato, Buchhersteller, Lektor, Autorenentdecker, Verlagsgründer, unabhängiger politischer Kopf, wilder Leser und begeisterter Geschichtenerzähler, Kunst-Liebhaber, Freund und Fürsorgender, Rotweintrinker. Seinem Lebensmotto entsprechend werden wir seinen Verlag weiterführen: 'Gewonnen kann durch Trübseligkeit nie etwas werden.'" mono ) - Richard Rogers schuf das berühmte Centre Pompidou in Paris. Seine einprägsamen Bauwerke waren modern, funktionell und kehrten oft das Innere nach außen. Nun ist er gestorben radio ) - Um seine "absurden Märchen" zu erzählen, entwickelte der serbo-ungarische Musiker Erno Király (1919-2007) ein eigenes Klangalphabet, baute neue Musikinstrumente und verband Volksmusik mit Maschinenklängen. Eine Sendung über einen vielfältig intermedialen Musikkosmos im toten Winkel der Musikgeschichte. dlfk ) - Bassist Terry Uttley gestorben