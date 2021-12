Moin-Moin

Lesart

350. Tag des Jahres oder der 738.142. Tag unserer Zeitrechnung dlfk-audio ) - Moderation: Andrea Gerk dlfk-audio ) - Von Susanne Schenck<--- bestellen Buchkritik dlfk-audio ) - Rezensiert von Jörg Plath<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Susanne Burkhardt<--- bestellen Emigrant auf Lebenszeit fk ) - Er ist nun 100 Jahre alt geworden & hat uns Deutschen seit 1962 mit seinem "Pariser Journal" Leben, Selbstverständnis und Kultur der Hauptstadt-Franzosen auf den Bildschirm gebracht, von 1971 an mit seiner sonoren Stimme 70 ungewöhnliche Interviews unter dem Serientitel Personenbeschreibung geführt. Der Regisseur, Dokumentarfilmer, Drehbuchautor und Schriftsteller hat am 1. Juni 2015 im Hessischen Literaturforum aus seinem Buch "Meine Blamagen" gelesen. Am Morgen danach gab er im Gespräch mit Harry Oberländer Auskunft.<--- bestellen <--- bestellen faz ) - War es Verzweiflung? War es Chuzpe? Wie Wolfgang Hilbig zum Dichter wurde. Ein Essay zur Erinnerung an den bereits 2007 gestorbenen Schriftsteller. Von Helmut Böttiger<--- bestellen <--- Hilbigs Bücher bestellen bb ) - Am 6. Dezember hat Abdulrazak Gurnah die Literaturnobelpreis-Medaille in London erhalten - zwei Tage später ist mit "Das verlorene Paradies" nach langer Abstinenz wieder ein Titel von ihm auf Deutsch erschienen. Dieser ist der höchstplatzierte Neueinsteiger in unseren Charts. Neu dabei ist zudem ein Buch des Journalisten-Paars Petra Gerster und Christian Nürnberger zum Thema Gendern. br ) - Milennials schauen nur Serien und lesen nicht mehr? Mit diesem Klischee wollten die fünf Freundinnen Lydia, Laura, Jessica, Elena und Sarah aus München aufräumen. Und gründeten kurzerhand ihren eigenen Verlag "&Töchter" - für Bücher für Millennials. bb ) - Mr. Ralf und Dr. Stefan werfen mit Buchhändler Sven Puchelt (LiteraDur) einen kritischen Blick auf die jüngste Vorlesestudie - und es gibt jede Menge Tipps für Vorlesebücher.Türkei anfd ) - In der Türkei werden jährlich über zweihundert kurdische Bücher herausgegeben. Das ist unter den gegebenen Umständen nicht wenig, meint der Schriftsteller Mehmet Çakmak. Solange die Gesellschaft um ihre Existenz kämpft, wird es auch Literatur geben.