Mittoch 15.12.2021

- Der Schmerz Spielfilm Frankreich 2017 | arte 
- Pornotropic - "Heiße Küste" von Marguerite Duras Frankreich 2019 | arte 
- Leo und Marie - Eine Weihnachtsliebe Fernsehfilm Deutschland 2008 | 3sat 
- Das andere Russland in Berlin | rbb 

Der Albumtitel, lässt Curtis Harding im Presseinfo des Schallplattenlabels ausrichten, geht zurück auf seine Mutter. "Give me my flowers while I'm still here", habe einer ihrer beliebten Sinnsprüche gelautet, gedacht als Ermahnung, seinen Mitmenschen die gebührende Wertschätzung im Diesseits entgegenzubringen, als Grabschmuck sind üppige Blumengebinde entbehrlich. Ein ehrenwertes Leitmotiv, anwendbar sowohl auf Privatangelegenheiten als auch Gesellschaftszusammenhänge und hier eingebettet in faszinierende Klangwelten. Sweet Soul Music, die jeglichen Gegenwartstest besteht!