Moin-Moin

Freitag,10.12.2021 dlfk ) - Der Mitgründer und Keyboarder der britischen Synthie-Pop-Band Bronski Beat, Steve Bronski, ist tot. "Es ist traurig zu hören, dass Steve Bronski gestorben ist. Er war ein talentierter und sehr melodiöser Mann", schrieb sein früherer Bandkollege Jimmy Sommerville am Freitag auf Twitter. Bronski, dessen echter Name Steven William Forrest lautete, wurde 61 Jahre alt. Bronski und Sommerville hatten Bronski Beat 1983 gemeinsam mit Larry Steinbachek gegründet. Die Debüt-Single "Smalltown Boy" des offen schwulen Trios wurde europaweit ein Hit. Das Lied handelt von einem jungen schwulen Mann, der aus Angst vor Homophobie von zu Hause wegläuft. radio ) - Zur Uraufführung seines neuen Stücks "Sleepless" an der Staatsoper Unter den Linden Berlin. Mit Eckhard Weber. radio ) - Senni Eskelinen plays "Lähtevien Laivojen Satama" by Iro Haarla / Senni Eskelinen- kantele / Video by Laura Kotila /Mixed and recorded by Kalle Ylitalo. radio ) - Julian Joseph präsentiert ein Interview mit dem legendären Bassisten Dave Holland, der über die Musik spricht, die ihn als jungen Musiker inspiriert hat, und beschreibt, wie John Coltranes "A Love Supreme", das 1965 veröffentlicht wurde, ihn verändert hat. radio ) - Eine der großen Konstanten im europäischen Jazz ist seit Jahrzehnten der Pianist Bobo Stenson. Der 77-Jährige ist dabei ein Suchender geblieben. Der Schwede verkörpert einerseits eine große innere Ruhe, andererseits sprudeln pausenlos schöne Ideen aus ihm. hei ) - Warum die Karrieren von Steffen Seibert, Ulrich Wilhelm und anderen stärker thematisiert werden sollten von Sebastian Köhler zeit ) - Weltweit wird die Arbeit für Journalisten gefährlicher. 293 von ihnen sitzen im Gefängnis. Eine Journalistenorganisation spricht von zunehmender Intoleranz. t-o ) - Gericht: Julian Assange darf an USA ausgeliefert werden