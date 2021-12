Moin-Moin

Lesart

200 Jahre Gustave Flaubert

Montag 13.12.2021(dio) - Er starb am am 8. Dezember 2021; wurde 1930 in Beuthen geboren und wuchs in Niederbayern auf. Seit seinem vierten Lebensjahr zeichnet er; nach einer Schreinerlehre und einigen Jahren an der Kunstakademie in München lebt er ebendort als Dichter, Zeichner und Maler-Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. - Er war einer der ganz großen deutschen Kinderbuchillustratoren, seine Bücher wie Bills Ballonfahrt und Der Bär auf dem Motorrad sind Klassiker im Kinderzimmer.<-- bestellen Sebastian Gsangl wurden ab Mitte der 1950er Jahre dank der Ausstrahlung als Fernseherzählungen im Bayerischen Rundfunk ein großer Erfolg. Anlässlich des seines 90. Geburtstags erschien am 24.3.2021 eine Neuauflage von Der Bär auf dem Motorrad. - (Siehe auch den Nachruf in der SZ <--- dlfk-audio ) - Moderation: Joachim Scholl dlfk-audio ) - Gespräch mit Verena Auffermann<--- bestellen Adventskalender 2021 dlfk-audio ) - Von Karin Fischer<--- bestellen Buchkritik dlfk-audio ) - Gespräch mit Dirk Fuhrig<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Tobias Wenzel<--- bestellen <--- bestellen bb ) - Im Alter von 97 Jahren ist Günther Rühle, einer der großen Theaterkritiker des 20. Jahrhunderts und früherer Feuilletonchef der "F.A.Z." und des "Tagesspiegel", gestorben. dlfk-audio ) - Arno Orzessek<--- bestellen dlfk-audio ) - von Stefan Mesch<--- bestellen <--- ihr Wek bestellen bb ) - Vierte Corona-Welle: Was gilt aktuell für den Buchhandel? Ein Länder-Überblick auf Basis von Informationen der Landesverbände im Börsenverein. Das Bund-Länder-Treffen am 2. Dezember hat die 2G-Regel für den Einzelhandel beschlossen - außer für den Handel zur Grundversorgung. Zählen die Länder den Buchhandel weiter dazu? bb ) - Daniel Kampa baut sein 2018 gegründetes Verlagsunternehmen weiter aus. Nachdem er kürzlich die Übernahme des Verlags Jung und Jung in Salzburg bekanntgegeben hatte, ist nun der Schöffling Verlag in Frankfurt die nächste Akquisition. Mit der Übernahme des 1993 gegründeten Verlags durch Kampa geht eine Ära zu Ende. Die programmatische Ausrichtung des Verlags soll aber unverändert erhalten bleiben. dlfk ) - Gustave Flaubert hat die Prosa auf die Stufe der Poesie gehoben und gilt als Erfinder des literarischen Realismus. Und auch wenn er die Politik verachtet habe, sei sein Epochenroman "Éducation sentimentale" immens politisch, meint Lektor Wolfgang Matz.<--- bestellen dlfk ) - Mit "Madame Bovary" - 1857 skandalumwittert als "Sittenbild aus der Provinz" erschienen - schrieb Gustave Flaubert einen der bis heute einflussreichsten Romane der Weltliteratur. Sein Buch begründete einen modernen Realismus. Vor 200 Jahren wurde der Autor in der Normandie geboren. - Von Christian Linder dlfk ) - Gustave Flaubert hätte heute viele Follower. Seine Wutausbrüche über die menschliche Dummheit in Briefen sind legendär und in ihrer Unflätigkeit unerreicht. Der Roman "Madame Bovary" aber musste unpersönlich erzählt werden. Was für eine Qual! dlfk ) - Auch am 200. Geburtstag von Gustave Flaubert sind seine Romane immer noch zeitgemäß, sagt die Übersetzerin Elisabeth Edl. Sie erzählt, dass Flaubert akribisch gearbeitet und seine Formulierungen auf skurrile Weise getestet hat.<--- bestellen