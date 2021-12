Moin-Moin

Lesart

Mittwoch,9.12.2021 nzz ) - Wenn sich die Literatur nicht mehr zu provozieren und herauszufordern getraut, kann man sie gleich ganz abschaffen.Rainer Moritz

(dlfk-audio) - "Bad Religion" von Cat PowersLothar Struck über bgl ) - "Der Winter der Literatur" lautet der Untertitel von Uwe Wittstocks "Februar 33". Es ist die Zeit vom 28. Januar 1933 bis zum 15. März 1933, die er Revue passieren lässt, 47 Tage in 35 chronologisch geordneten Kapiteln. Sie erzählen vom Beginn eines gewaltigen Epochenbruchs, einer furchtbaren Zeit, an dessen Ende Millionen von Toten zu beklagen sind. Das Buch beginnt harmlos mit dem Presseball, dem letzten großen Fest in Berlin, auf dem sich auch Schriftsteller und Künstler zeigen. Kurz darauf folgt der "Regierungsantritt" Hitlers, durch Hindenburgs Ernennung. Das, was vor ein paar Tagen noch unmöglich schien, trat ein. Viele glaubten, dass die neue Regierung wie so viele andere zuvor nicht lange bestehen würde. Dann muss man an die Einleitung denken: man wusste damals schlichtweg noch nicht, was das bedeutete - mit dem heutigen Wissen ist es leicht, einige Protagonisten ob ihrer vermeintlichen Naivität zu zeihen.