Moin-Moin

Mittwoch, 8.12.2021 sp ) - Schon bald wird der offizielle Twitteraccount des bisherigen Regierungssprechers eingefroren. Die Tweets von Steffen Seibert alias @RegSprecher werden aber für die Nachwelt aufbewahrt. turi2 ) - Lindners Lautsprecher: Der ehemalige "Spiegel"-Chefredakteur Wolfgang Büchner (links im Bild) soll Vize-Regierungssprecher auf FDP-Ticket werden. Büchner und FDP-Chef Christian Lindner bestätigen die Pläne dem "Spiegel". Vergangene Woche hatte bereits The Pioneer über einen möglichen Seitenwechsel berichtet. Seit April ist Büchner Senior Advisor bei der PR-Agentur MSL und war in dieser Funktion als "strategischer Kommunikationsberater" auch für die FDP tätig. Lindner, der in der Ampel-Regierung Finanzminister wird, hat Büchner für den Posten vorgeschlagen und lobt ihn als "hochprofessionellen, verantwortungsvollen Kommunikationsexperten". Lindner ist überzeugt, dass Büchner "einen wertvollen Beitrag dazu leisten wird, die Arbeit der neuen Bundesregierung angemessen zu kommunizieren".