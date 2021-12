Moin-Moin

Dienstag,7.12.2021 kap ) - Seit rund drei Jahrzehnten nutzt der Düsseldorfer Künstler Mischa Kuball Licht als Medium zur Erhellung historischer, gesellschaftlicher und politischer Zusammenhänge. Eine Retrospektive im Museum Morsbroich zeichnet dieses konzeptionelle Enlightenment nun nach. talk ) The Million Things That Never Happened ndr ) - So beruhigend es ist, dass die neue Regierung die Verlängerung der "Neustart-Kultur"-Milliardenhilfsprogramme zugesichert hat, so sehr sorgt man sich um die Unabhängigkeit der Künste. Die Tendenz ist klar: Die Kultur gilt den Koalitionären als "Impuls" für den Aufbruch der Gesellschaft. Nun ist die Vereinnahmung der Künste - selbst wenn sie dem hehren Ziel der Befriedung einer sich spaltenden Bevölkerung dient - ein altes Dilemma nicht nur des linken Spektrums, sondern der Kulturpolitik generell.