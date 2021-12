Moin-Moin

Lesart

Montag, 6.12.2021 faz ) - Was da lauscht und tauscht und rauscht: Ein Form-Gedicht, so spielerisch wie abgründig, eine kleine Sprachskulptur, die sich betrachten und begreifen lässt. - Von Rüdiger Görner<--- bestellen faz ) - Von Paul Ingendaay<--- bestellen faz ) - Sie nannte sich stolz eine "Rote": Mit der spanischen Bestsellerautorin Almudena Grandes stirbt eine der bekanntesten Intellektuellen des Landes. Von Paul Ingendaay<--- bestellen faz ) - Vor siebzig Jahren erschienen Theodor W. Adornos "Minima Moralia", 173 Aphorismen über das Richtige im falschen Leben. Warum und wie man sie heute noch lesen sollte. - Adorno? Heute, da die zur Diskurstheorie umfunktionierte Vorstellungswelt der Frankfurter Schule den Geist und Geschäftsbetrieb akademischer Einrichtungen weitgehend bestimmt, ist kaum mehr vorstellbar, wie elektrisierend diese Gründerfigur in der noch jungen Bundesrepublik gewirkt hat. - Wie Heidegger, als dessen Antipode er sich verstand, trat Adorno mit einer scharfzüngigen Zeitkritik an die Öffentlichkeit, die bis ins gehobene Feuilleton hinein Wellen schlug. "Es gibt nichts Harmloses mehr" - "Das Ganze ist das Unwahre" - "Es gibt kein richtiges Leben im falschen". -Nachzulesen waren diese Sätze in den "Minima Moralia", die der frisch gegründete Suhrkamp Verlag 1951 herausbrachte. Seinen Rang verdankt dieses Jahrhundertwerk jedoch nicht nur diesen pointensicheren, längst in die Bildungssprache eingewanderten Formulierungen. - Von Ralf Konersmann<--- bestellen faz ) - Die englische Schriftstellerin Catherine Gore kennt hierzulande kaum jemand. Theodor Fontane hat sie zwar übersetzt - doch übers Manuskript kam er nicht hinaus. Jetzt erscheint dieser Roman "Der Geldverleiher" erstmals auf Deutsch. Von Jürgen Kaube<--- bestellen faz ) - Helmut Böttiger schreibt ein Epochenporträt der deutsche Literatur der Siebzigerjahre - ein auch in der Belletristik "öffentliches Jahrzehnt", in dem jede Empfindung ein politisches Gefühl war. - Von Thomas Combrink<--- bestellen dlfk ) - Elizabeth Wetmores Buch "Wir sind dieser Staub" rückt in der Krimibestenliste auf den Spitzenplatz vor. Ausgangspunkt ist die Vergewaltigung einer 14-Jährigen. Der beste Neueinsteiger findet sich auf Platz vier: Colin Niels Buch "Unter Raubtieren". dlfkaudio ) - Der Schweizer Schriftsteller Paul Nizon lebt seit Ewigkeiten in Paris. Für die einen ist er eine Legende, andere haben noch nie von ihm gehört. Nizon hat ein bewegtes Leben hinter sich und kaum etwas ausgelassen. (Wdh. v. 09.09.2019)<--- seine Werke bestellen <--- bestellen bb ) - Bekannt geworden ist der Trabanten-Verlag um Fabian Leonhard mit dem Instagram-Projekt #lockdownlyrik. Innerhalb eines Jahres hat sich der Berliner Independent-Verlag professionalisiert. Im Programm: Gregor Gysi, Gert Scobel und die katalanische Bestsellerautorin Irene Solà - ein spannendes verlegerisches Vorhaben.(dlfkaudio) - Von Arno Orzessek mono ) - Seit 2017 erinnert ein 1,20 Meter großes Mädchen aus Bronze in Downtown Manhattan an die Frauenrechte - nun aber könnte das "Fearless Girl" vor der Wall Street bald Geschichte sein dlfkadio ) - Moderation: Andrea Gerk dlfkaudio ) - Gespräch mit Prof. Dr. Valentin Groebner, Historiker<--- bestellen dlfkaudio ) - Von Kolja Mensing<--- bestellen dlfkaudio ) - Rezensiert von Anne Kohlick<--- bestellen (dlfkaudio) - Von Sebabstian Moll<--- bestellen