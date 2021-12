Moin-Moin

Freitag, 3.12.2021(dlfkaudio) - radios ) - Der Komponist Alvin Lucier ist tot. Der US-Amerikaner sei extrem einflussreich gewesen, sagt Musikredakteur Rainer Pöllmann, weit über die zeitgenössische Musik hinaus. Im Zentrum seines Schaffens stand die Erforschung der Klangwahrnehmung. radio ) - Der US-amerikanische Komponist Alvin Lucier ist gestorben, wie seine Ex-Frau und frühere Kollegin Mary Lucier in einer Mitteilung auf Facebook bekannt machte. Der Schöpfer experimenteller, avantgardistischer Musik und langjährige Professor an des Wesleyan University in Middletown, Connecticut, starb an gesundheitlichen Komplikationen infolge eines Sturzes, wie seine Tochter Amanda Lucier gegenüber der Presse bestätigte. dlfkaudio ) - Als Sven Regener den Roman "Herr Lehmann" schrieb, kannte man ihn bereits als Sänger und Trompeter der Band Element Of Crime. Mit "Glitterschnitter" ist jetzt das neueste Spin-Off des Buches erschienen, und die Band schwächelt auch nach 35 Jahren noch nicht.