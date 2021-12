Moin-Moin

Donnerstag, 2.12.2021 - Die Zahl Bücher lesender Jugendlicher ist so niedrig wie noch nie in den letzten 10 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt die JIM-Studie 2021. Die Stiftung Lesen fordert Politik und Gesellschaft, die Leseförderung in Deutschland auszubauen. - Vorweihnachtszeit und Weihnachtsgeschäft stehen auch in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Wie die wichtigsten Wochen des Jahres im Buchhandel verlaufen, zeigen exklusive und detaillierte Zahlen des Börsenblatts. Erfreulich: An manchen Tagen wurde das Vorpandemie-Niveau schon wieder erreicht. Das Literaturmagazin - Moderation: Frank Meyer - Von Jan Drees - Gespräch mit Annette Pehnt und Felicitas Horstschäfer - Gespräch mit Miriam Zeh - Rezensiert von Joachim Hildebrandt - Von Jule Eikmann - Unterhaltungsliteratur über die Zeit von 1929 bis 1938: Diese Idee macht Volker Kutscher zum Erfolgsautor. Acht Romane über Kriminalkommissar Gereon Rath sind seit 2007 erschienen. Babylon Berlin" ist nur die berühmteste von zahlreichen Adaptionen seiner Romane. Missbrauch in einer lesbischen Beziehung - Carmen ist bis über beide Ohren verliebt. Doch bald übt ihre Partnerin physische und emotionale Gewalt aus. Der lesbische Traum wird zum Gefängnis.