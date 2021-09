Moin-Moin!

24. September 2021 dlf ) - Kommentiert werden die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, gesellschaftliche Auswirkungen der Tat von Idar-Oberstein und die Bundestagswahl. sz ) Das umstrittene Rundfunkgesetz der nationalkonservativen Regierung war an der Opposition gescheitert. Doch das ist nicht das letzte Wort. radio ) - Vor 30 Jahren veröffentlichte ein Student die Basis für das freie Betriebssystem Linux. Brauchen Sie nicht? Von wegen. Wie Linux die digitale Welt heute prägt. Von Meike Laff. dlfk ) - Die Gesellschaft scheint zunehmend unfähig zu sein, konzertiert auf Krisen zu reagieren. Armin Nassehi schlägt in seinem neuen Buch vor, gesellschaftliche Bereiche neu zu verzahnen. Wie das gehen könnte, zeigt er am Beispiel der Palliativmedizin.<-- bestellen dlfk ) -Neues zu verarbeiten, kostet Energie: Deswegen warnt uns unser Gehirn vor Veränderungen mit einem unguten Gefühl. Um dies zu überwinden, hilft Ausprobieren, meint die Psychologin Friederike Bornträger, sei es die vegane Currywurst oder das Gendern.Im Fernsehen, wie hier beim letzten Triell, traten die Kandidaten mit offenem Visier an.Sie finden der Kampf ums Kanzleramt zwischen Baerbock, Laschet und Scholz sei eine müde Sache, langweilig und gebremst? Die Kampagnen im Netz zeigen etwas anderes. Von Michael Hanfeld faz ) - Die Spitzenkandidaten der Parteien und Markus Söder streiten bei ARD und ZDF lebhaft miteinander. Nur warum ist der CSU-Chef eigentlich dabei? Von Markus Wehner, dlfk-audio ) - Mit seinem Buch "Das geheime Leben der Bäume" stürmte er die Bestsellerlisten. Auf unterhaltsame Weise erzählt Peter Wohlleben darin von Solidarität und Zusammenhalt der Bäume. Jetzt hat er ein neues Buch geschrieben: "Der lange Atem der Bäume". dlfk ) - Wenn es in Film und Fernsehen um Menschen in Armut geht, dann oft in Statements von Politikern, als Lachnummern in Dokusoaps oder aber: gar nicht. Wie erzählt man Armut? Wir fragen den Schriftsteller Christian Baron und die Drehbuchautorin Laila Stieler.