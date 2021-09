Moin-Moin!

TV-Tipps

Hörtipps

Diefür den 23.9.2021Musiktipp I HR 2 - KonzertsaalMusiktipp II SRF 2 - Im KonzertsaalMusiktipp III Deutschlandfunk - JazzFactsMusiktipp IV kulturradio - The VoiceHörtipp I ByteFM - BTTB - Back To The Basics mit Marcus MaackHörtipp II SWR2 - MusikGlobalHörtipp III Deutschlandfunk Kultur - FreispielHörtipp IV Ö1 - Zeit-Ton- Baustelle Bürokratie - Warum Großprojekte scheitern 3sat - Avus - Rennstrecke und Legende Deutschland 2021 | arte - Zimmer 301 (1/6) Finnland 2019 | arte - Dichtung und Wahrheit - Wie Hip-Hop nach Deutschland kam | hr - Der Jude und sein Dorf | hr radio ) - Jazzgiganten wie Bill Evans, Dizzy Gillespie oder Oscar Peterson hielten ihn für einen der Größten: zum Tod des Bassisten George Mraz. Ein Nachruf von Andrian Kreye. radio ) - Originaltext von Franz Werfel auf der Grundlage der Heiligen Schriften und eines theatralischen Konzepts von Max Reinhardt in englischer Übersetzung von Ludwig Lewisohn. radio ) - Was passiert, wenn ein Komponist auf die Intuition seiner Spieler vertraut? Bei "Semisong" ließ Jürgen Friedrich seinem illustren Large Ensemble großen persönlichen Gestaltungsraum. Das Ergebnis: stimmige, atemberaubend vielfarbige Musik. Mit Odilo ClausnitzerJennifer Lucy Allan shares the fruits of our latest Late Junction long distance collaboration session, created across the Atlantic Ocean by two sonic storytellers: Natalia Beylis in County Leitrim and Anna Homler in Los Angeles.https://radiohoerer.info/bbc-3-radio-late-junction-natalia-beylis-and-anna-homler-in-session/Mark Reeder im Gespräch mit Massimo Maio radio ) - Presslufthammer, Nachrichtenschnipsel, Gitarrenkrach: Mit der Band Cabaret Voltaire erforschte Richard H. Kirk, wie aus lärmenden Klängen Musik werden kann. Damit beeinflusste er auch Superstars wie Depeche Mode. Nun ist Kirk mit 65 Jahren gestorben. br ) - Bei ihm fand das Jazz-Saxophon ganz neue Dimensionen. Der Amerikaner John Coltrane spielte mit einer Intensität wie keiner vor ihm. Kraftvoll, spirituell, hochkomplex - und auf ganz eigene Art schön war seine Musik. Sie ist noch immer Maßstab für junge Jazzmusiker der ganzen Welt, und das über fünf Jahrzehnte nach dem Tod des Musikers. Am 23. September 1926 wurde John William Coltrane in einem Ort namens Hamlet in North Carolina geboren. Von Roland Spiegel