Radiotipps

TV-Tipps

Hörtipps

Musiktipp I Ö1 - On StageMusiktipp II NDRKultur Das KonzertMusiktipp III Deutschlandfunk Kultur In ConcertMusiktipp IV kulturradio Musik der GegenwartHörtipp I SWR2 TandemHörtipp II ByteFM Was ist Musik mit Klaus WalterHörtipp III Bayern 2 Hörspiel"Erinnerungen einer Überflüssigen" (2/2) von Lena ChristKomposition: Evi Keglmaier/Greulix SchrankBearbeitung und Regie: Stefanie Ramb BR 2020Hörtipp IV Ö1 Zeit-TonNeue Perspektiven auf die Neue MusikVerabschiedung vom Eurozentrismus: Geschichte und Zukunft der zeitgenössischen Musik im selbstkritischen DiskursHörtipp V SWR2 Musikstunde- Pesthauch des Dschungels Spielfilm Frankreich/Mexiko 1956 | arte - Brennpunkt: Deutschland hat gewählt Moderation: Tina Hassel | Das Erste Hart aber fair Nach der Wahl, vor dem Machtpoker | Das Erste - Da geh' ich bis nach Karlsruhe 70 Jahre Bundesverfassungsgericht | Das Erste sp ) - Er rief eine der bekanntesten britischen Rockbands ins Leben - und trat im Musikvideo ihres größten Hits nur noch als Marionette auf. Jetzt ist der Status-Quo-Bassist Alan Lancaster mit 72 Jahren gestorben. radio ) - "Mein größter Einfluss: regelmäßig mitansehen zu müssen, wie mein Vater meine Mutter verprügelt hat", hat Kevin Martin auf die Frage nach musikalischen Schlüsselerlebnissen geantwortet. Mit dieser Erfahrung "kann man nicht aufhören, die Ungerechtigkeiten in der Welt infrage zu stellen". Von Klaus Walter. dlfk-audio ) - Von Sky Nonhoff