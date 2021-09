Moin-Moin!



738.037. dlfk ) - Mit Kommentaren zu einer möglichen Auskunftspflicht von Arbeitnehmern über ihren Impfstatus, zum Bundestagswahlkampf und zum Afghanistan-Abzug der USA. Weiteres Thema ist das Online-Melderegister für Steuerbetrüger in Baden-Württemberg. sz ) - Schon wieder soll die Bahn fünf Tage lang streiken und es liegt nahe, den GDL-Chef Claus Weselsky zum Schuldigen zu erklären. Doch diesen Konflikt haben viele befeuert, sie sitzen in Berlin - und in Karlsruhe.(h b ) - Deutschlands Büros bleiben leerDax-Konzerne und große Familienunternehmen öffnen ihre Büros nur vorsichtig. Erste Firmen versuchen, die Beschäftigten aber zumindest tageweise zurückzulocken. dfv ) - "Der Theaterverlag" ("Theater heute", "Opernwelt", "tanz" und ,"Bühnentechnische Rundschau" sowie das digitale "Das TheaterMagazin") mit Sitz in Berlin hat seit heute, 1. September 2021, bei Torsten Kutschke und der dfv Mediengruppe eine neue verlegerische Heimat gefunden. turi2 ) - Neue "Welt"-Ordnung: Am 6. September legt Springer das erste Mal seine neue, um acht Seiten geschrumpfte Wochentags-"Welt" an den Kiosk - Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld erklärt im Podcast und zeigt im Video von turi2, wie die 16-Seiten-"Welt" künftig aussehen wird. "Diese Zeitung ist kein bisschen Verzicht", sagt sie. Das Gegenteil sei der Fall, "es geht nichts an Stoff, nichts an Inhalten verloren", die Zeitung sei künftig pointierter. Und eine zweite Neuigkeit teilt Rosenfeld im Interview: Die 2020 eingestellten Hamburg-Seiten der "Welt" kommen zurück. Jeden Freitag erscheinen im norddeutschen Raum vier zusätzliche Seiten mit regionalen Inhalten.(d lfk ) - Auch das kann deutsches Kino: Mit "Räuberhände" hat Ilker Çatak einen überzeugenden Coming-of-Age-Film gedreht. Darin überzeugen nicht nur die Schauspieler, sondern auch große Themen werden angepackt. dlfk ) - Mary Bauermeister ist eine wichtige Künstlerin, die aber erst zuletzt wieder mehr Aufmerksamkeit erfährt. Bekannt war sie eher in anderen Rollen, etwa als Frau des Komponisten Karlheinz Stockhausen. Carmen Belaschk widmet ihr nun eine Doku und kommt ihr sehr nah. dlfk ) - In einer Zwangsauktion musste Max Stern 1937 die Bilder seiner Galerie auf Druck der Nazis verkaufen. Seine Lebensgeschichte als jüdischer Kunsthändler und seine Flucht nach Kanada dokumentiert eine Ausstellung im Düsseldorfer Stadtmuseum. dlfk ) - Wenn im Unterricht Judentum und jüdische Geschichte Thema wird, geht es zu zwei Dritteln um den Holocaust. Martin Liepach vom Fritz-Bauer-Institut sagt, der Fokus sollte weiter werden und Juden stärker als Subjekte gezeigt werden. dlfk ) - Afghanistan hat eine reiche und interessante Literaturgeschichte, erzählt die Literaturwissenschaftlerin Jasamin Ulfat-Seddiqzai. Um Afghanistan besser zu verstehen, empfiehlt sie einige bewegende Bücher und blickt auf spannende Persönlichkeiten. dlfk ) - Die Globalisierung hat nicht dazu geführt, dass es weniger Grenzen gibt, sondern sie sind viel selektiver geworden, sagt der Soziologe Steffen Mau. Menschenrechte stehen so auf dem Spiel. Ein Buch als Weckruf.<--- bestellen dlfk ) - Wir brauchen neue Grundrechte, in denen auch Klimawandel und Digitalisierung berücksichtigt werden, meint Bijan Moini. Er ist nicht nur in der Gesellschaft für Freiheitsrechte aktiv, sondern auch Autor. Für seinen ersten Roman wurde er ausgezeichnet. dlfk ) -Chansons spielten für Barbara Praví schon früh eine Rolle. Doch auch wenn sie von der Poesie der großen Chansoniers schwärmt, geht es ihr in ihren eigenen Songs auch um gesellschaftskritische Themen. Das zeigt auch ihr neues Album. dlfk ) - Underground-Musikerinnen schreiben tolle Songs mit anspruchsvollen Texten, sagt die Musikerin Kersty Grether. Mit "Ich brauche eine Genie" hat sie ein Buch zur alternativen Popgeschichte herausgegeben - und kritisiert die Stereotypen des Mainstreams. dlfk-audio ) - Zehn Jahre ist Sebastian Herkners "Bell Table" alt, doch der Tisch mit Glasfuß und Messingplatte gilt heute schon als Design-Klassiker. Seit seinem Durchbruch hat der Produktgestalter mit vielen namhaften Firmen gearbeitet. Inspiration sucht er sich dabei auf der ganzen Welt. radio ) - "Biokinetics" war das Debüt-Album von Porter Ricks, dem Projekt der deutschen Elektronik-Komponisten Andreas "Andy" Mellwig und Thomas Köner. Mit Heinrich Deisl. zeit ) - Er zählt zu den größten Komponisten Griechenlands: Mikis Theodorakis, der mit seiner Musik für "Alexis Sorbas" Filmgeschichte schrieb, stirbt mit 96 Jahren. radio ) - The 29 July edition of The Wire's weekly show on Resonance 104.4FM and Resonance Extra featured tracks by Alan Vega, Ben Vaughn, Barb Dwyer & Palmyra Delran, Lawrence English, Nikki Giovanni, Rey Sapienz & The Congo Techno Ensemble, DJ Stingray 313, and more fk ) - Welche Rolle Deutschland auf der Weltbühne spielt und was die Waffen damit zu tun haben, ist nicht erst heute Thema in den politischen Auseinandersetzungen. Vor 100 Jahren, drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schrieb Karl Rothammer, der "linksintellektuelle Leitartikler" der Weltbühne, den Beitrag "Deutschland als Weltmacht" und führt damit den heutigen Leser in eine halb versunkene, befremdliche Welt, in der es einen Reichskanzler namens Joseph Wirth gab.<--- bestellen pp ) - Share to TwitterShare to LinkedInShare to EmailShare to PrintHaving had an abrupt COVID-driven halt to its plan for a late-August opening, Beijing International Book Fair now runs in mid-September. bb ) - Pflanzen, Info-Grafiken und Glücksmomente: Die Jury des Deutschen Kalenderpreises hat die 18 besten Titel in sechs Kategorien ausgewählt - und dazu ein besonderes Fundstück. zeit ) - Die deutschen Einzelhändler sind mit Umsatzeinbußen in die zweite Jahreshälfte gestartet. Im Juli sanken die Einnahmen gegenüber Juni preisbereinigt um gut fünf Prozent. np ) - Das Netz kann für diskriminierte Gruppen ein Ort sein, sich zu stärken und zu organisieren. In vielen Ländern der Welt werden Inhalte von queeren Communities jedoch gezielt gesperrt. Ein Bericht dokumentiert nun das Ausmaß der Online-Zensur in sechs Staaten. - Abb.Bilder von Regenbogenflaggen sind in einigen Ländern schon Grund zur URL-Sperrung ( Gemeinfrei-ähnlich freigegeben durch unsplash.com Sharon McCutcheon)