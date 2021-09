Moin-Moin!



738.038. dlfk ) - Der eine steht rum, die anderen machen "Movetalk". Je näher der Wahltermin rückt, umso wichtiger werden nonverbale Botschaften der Kandidaten, meint der Berater Peter Modler: wer sich wie bewegt und im Raum aufstellt und wer mit welchem Tempo spricht.Ein Einwurf von Peter Modler futur ) - Die Facebook-Tochter soll 225 Millionen Euro zahlen.Die irischen Datenschützer*innen haben gegen den Messengerdienst WhatsApp eine Rekordstrafe verhängt. Wegen fehlender Transparenz bei der Weitergabe von persönlichen Daten müsse die Facebook-Tochter 225 Millionen Euro zahlen, urteilte die Datenschutzbehörde DPC am Donnerstag, die bisher noch nie eine so hohe Geldbuße verhängt hat. Zugleich erteilte die DPC eine Rüge und verlangte bestimmte Schritte von dem US-Konzern. dlfk-audio ) - Ein Krankenhaus in Ghana, in dem Kinder unentgeltlich behandelt werden - davon träumt der Arzt Samuel Okae schon lange. Zehn Jahre und hunderttausende Euro später scheint der Traum des Wahl-Sauerländers in greifbare Nähe gerückt. Doch Corona erschwert die Lage. radio ) - Der griechische Komponist Mikis Theodorakis ist im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben. Dieses Feature aus dem Jahr 2015 zeichnet seinen Lebensweg nach. Die Musik gab ihm Kraft - auch in düsteren Zeiten. dlfk ) - Die Game-Branche boomt und liefert Nervenkitzel. Das Baseler Haus der Elektronischen Künste zeigt nun Werke von Künstlern und Künstlerinnen, die mehr wollen. Sie haben sich das Gaming angeeignet und hinterfragen Erzählstrukturen und Stereotypen. dlfk ) - Das neue Hinweisportal der Finanzämter in Baden-Württemberg sei nichts weiter als ein neuer Weg, um mit der Behörde zu kommunizieren, sagt Thomas Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Einen großen Vorteil habe das Portal aber doch. dlfk ) - Politische Meinungen in Urteilen sind aus Sicht von Joachim Wagner ein Alarmsignal. Bisher hätten sich Richter mit Parteibuch an das Mäßigkeitsgebot gehalten. Doch manche mit AfD-Parteibuch oder -Gedankengut überschritten nun Grenzen. dlfk ) - Kein Bundesland gibt mehr Geld für Schulen aus als Berlin - und in keinem Bundesland sind die Ergebnisse so schlecht. Der Kieler Bildungsforscher Olaf Köller kommt zu einer vernichtenden Einschätzung über die Berliner Bildungsverwaltung. dlfk ) - Sprechende Maschinen sind fast alltäglich. Aber wer spricht hier für wen: Wir durch Maschinen oder Maschinen durch uns? "Ventrilogues 1" zeigt künstlerische Positionen von Mouse on Mars und Louis Chude-Sokei, Marcin Pietruszewski und Alex Freiheit. dlfk ) - Der Technoclub Tresor feiert seinen 30. Geburtstag. Er habe Berlin geprägt, sagt der Gründer Dimitri Hegemann. Inzwischen kann man ihn im Museum bestaunen. Und eine Stiftung sichert die Zukunft. dlfk ) - Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall der Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg. Das RIAS-Feature von 1983 zeigt Hitlers menschenverachtendes politisches Spiel - und wie er die Reaktion der Westmächte unterschätzte. wuv ) - Für drei bis zehn Dollar pro Monat können Promis auf Twitter künftig Abos verkaufen. Der Kurznachrichtendienst kassiert davon drei Prozent Provision. Ab Umsätzen von 50.000 Dollar wird es erheblich teurer. wuv ) - Joboffensive beim E-Commerce-Riesen: Am 16. September lädt Amazon zum Career Day ein. Der Konzern sucht händeringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - nicht zuletzt in Deutschland. wuv ) - Vor dem Mittagessen die wichtigsten Meldungen des Tages - das ist TechTäglich, die Technik-Kolumne von W&V. Heute mit der Amazon-Assistentin, die ab sofort in fünf Sprachen parliert. wuv ) - Vor dem Mittagessen die wichtigsten Meldungen des Tages - das ist TechTäglich, die Technik-Kolumne von W&V. Heute mit virtuellen ABBAtaren aus Schweden und mit Zeitproblemen bei Apple.