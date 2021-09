Moin-Moin!



Lesart

738.036. bm ) - "Eine wundervoll verrückte Geschichte"Neues von Clare, Sparks und Whitehead bb ) 21 neue Titel schaffen es in die aktuellen Bestsellerlisten. Im Sachbuch schafft es Rüdiger Saffranskis philosophische Abhandlung über das "Einzeln sein" auf Platz 14. Journalist Emran Feroz erzählt in "Der längste Krieg" den Krieg am Hindukusch vor allem aus afghanischer Perspektive. Außerdem gibt es Neues von Cassandra Clare, Nicholas Sparks und Colson Whitehead. bm ) - Ihre Lust am Erzählen und an der Wirkungskraft des Wortes ist in jedem Band zu spüren - gleich ob Prosa, Lyrik oder Essay" bm ) - Für ihr Bilderbuch "Ich bin wie der Fluss" bm ) - "Die Besprechungen von Katharina Teutsch wollen ihre Leserinnen und Leser nirgends abholen, sondern vertrauen auf mündigen Geist und auf Urteilskraft" "Das ist ein Film fürs Vergnügen" dlfk ) - Thomas Manns Felix Krull kommt in die Kinos. Regie hat Detlef Buck geführt, das Drehbuch stammt von Daniel Kehlmann. Der liebt Roman und Figur: "Ich dachte, das zu machen wird ein riesengroßer Spaß, und so war es dann auch." dlfk ) - Per Geoingeneering wollen Forscher die Erderwärmung stoppen. Sind ein künstlich weiß gefärbter Himmel oder durch Genmanipulation aufgehellte Wälder die Lösung? Die Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Kolbert äußert sich in ihrem neuen Buch skeptisch. Jenny Erpenbeck: "Kairos" dlfk ) - Über die DDR zu sprechen, fand Jenny Erpenbeck lange schwer. In ihrem neuen Roman "Kairos" geht es nun um eine Liebesbeziehung und das Ende der DDR. Mit zeitlichem Abstand könne sie jetzt ausdrücken, was sie bewegt, sagt die Schriftstellerin. dlfk ) - Zwei Mal schon hat Jon Klassen den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Seine reduzierte Bildsprache und die tiefsinnigen Inhalte überzeugen immer wieder, auch in seinem neuen Buch. "Aus heiterem Himmel" ist hinreißend schlau und extrem lustig dlfk ) - Underground-Musikerinnen schreiben tolle Songs mit anspruchsvollen Texten, sagt die Musikerin Kersty Grether. Mit "Ich brauche eine Genie" hat sie ein Buch zur alternativen Popgeschichte herausgegeben - und kritisiert die Stereotypen des Mainstreams. Moderation: Frank Meyer Gespräch mit Jasamin Ulfat-Seddiqzai Von Georg Gruber Gespräch mit Gabriele von Arnim Von Andi Hörmann Gespräch mit Kim Kindermann Wir brauchen neue Grundrechte, auch Klimawandel und Digitalisierung müssen berücksichtigt werden, meint Bijan Moini. Neben seiner Tätigkeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte schreibt der Jurist Sachbücher - und gerade einen dystopischen Roman.