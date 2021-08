Moin-Moin!



738.034. dlfk ) - Sie streben nach Macht, sind hochgradig manipulativ und nehmen wenig Rücksicht auf die Gefühle anderer. Doch sind Narzissten auch psychisch krank? Zumindest wird die "narzisstische Persönlichkeitsstörung" bald aus dem WHO-Krankheitsregister gestrichen. dlfk ) - Eine Nachricht wie aus einer anderen Zeit: Die Stadt München gönnt sich ein neues Volkstheater für knapp 131 Millionen Euro. Der Neubau ist zudem pünktlich fertiggeworden und der Kostenplan wurde eingehalten - und schon steht die erste Sparrunde an. dlfk ) - Geflüchteten, die keine Möglichkeit haben, Asyl zu beantragen, bleibt oft nur das Kirchenasyl. Doch selbst hier, im geschützten Raum, harren Familien in Angst und Ungewissheit. Manche warten Jahre darauf, ein ganz normales Leben führen zu können." dlfk ) - Die Seele ist in vielen Religionen dasjenige, was den Menschen wesentlich ausmacht. Aber was macht sie selbst aus? Ist sie unveränderlich? Vielleicht sogar unsterblich? Davon hat jede Glaubensrichtung ihre ganz eigene Vorstellung. dlfk ) - Was nützt eine Warnung vor der Lüge, wenn dem, der sie ausspricht, nicht zu trauen ist? Der Philosoph Epimenides soll dieses Problem schon in der Antike aufgeworfen haben. An seinem Paradox knobeln Denkerinnen und Denker bis heute. (radio ) - Lil Hardin Armstrong war nicht nur die Ehefrau von Louis Armstrong, sondern selbst eine bemerkenswerte Jazzmusikerin. Sie hatte in Chicagos Szene schon Fuß gefasst, als Louis noch ein Neuling war. Vor 50 Jahren starb die Frau, die Jazzgeschichte schrieb. dlfk ) - Die Hoffnungen Tausender Afghanen auf ein besseres Leben zerschellen derzeit am Flughafen von Kabul. Wir, der Westen, sind es, die entscheiden, wer überleben darf und wer nicht. Wir brauchen eine Solidarität, die für alle gilt, fordert Sabine Hark. dlfk ) - Überhitzter Konsum, ökologische Krise, politische Extreme - hat unsere Zeit jedes Maß verloren? Der Philosoph Ralf Konersmann erinnert daran, wie eng das Messen und die Moral einmal verbunden waren. Das Ende dieser Allianz habe fatale Folgen. dlfk ) - Aktuell steigen die Inzidenzwerte - und zwar genau so wie auch unsere Mobilität zunimmt. Es sind diese beiden Faktoren, die der Immunologin Christina Falk Sorge bereiten. Um einem Winter mit Lockdown vorzubeugen und die Kleinsten zu schützen, bleibt nur die Impfung. dlfk ) - Hat die unsterbliche Seele ihre Bedeutung verloren? Die Naturwissenschaft hat diesen Begriff seit Langem verabschiedet. Doch die Theologin Johanna Haberer deutet ihn neu: als elementare Lebenskraft, die uns Menschen mit anderen Wesen verbindet. dlfk ) - Die Verehrung technischer Geräte grenzt manchmal fast an Religion. Da ist zum Beispiel von Apple-Jüngern die Rede. Ethnologen sehen Parallelen zum Animismus, dem Glauben, dass Dinge eine Seele besitzen.