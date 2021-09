Moin-Moin!



738.035. dlf ) - Für die meisten Zeitungen lag die Fernsehdebatte der Kanzlerkandidaten am Sonntag Abend nach Redaktionsschluss. Und so sind erst die gedruckten Ausgaben von heute reichlich mit Kommentaren dazu gefüllt. Themen sind außerdem die Überlegungen zu Corona-Kontrollen in Fernzügen und die steigende Inflation in Deutschland. turi2 ) - Führungs-Frage geklärt: Nach insgesamt rund achteinhalb Jahren und zweieinhalb als CEO verlässt Bernd Reichart die Mediengruppe RTL Deutschland, meldet der in Köln bestens vernetzte Thomas Lückerath bei DWDL. Künftig leitet ein Duo das Haus: Stephan Schäfer, CEO von Gruner + Jahr und seit 2019 zusätzlich Geschäftsführer Inhalte & Marken bei RTL, macht gemeinsame Sache mit Matthias Dang, dem langjährigen Chefvermarkter und Ad-Alliance-Chef. Unklar ist noch, in welcher Form Reichart Bertelsmann erhalten bleibt. fk ) - Künstlerbriefe, wenn sie nicht an Dienstherren, Auftraggeber, Mäzene und andere potentielle Geldgeber gerichtet sind, sondern an Freunde, mischen in die Beschreibung der eigenen Arbeit und die Betrachtung der Kunst anderer ungeniert Anekdoten, Privates, selbstironische Erlebnisberichte, Obsessionen, Reflektionen und Erkenntnisse. Der holländische Künstler und Autor Fredie F. Beckmans, der für Hollands "Maandblad" und andere Zeitschriften und Tageszeitungen tätig ist, hat an Faust-Kultur als "Künstler im Nebel" einen Brief geschrieben, den wir in zwei Teilen veröffentlichen. Von Fredie F. Beckmans kap ) - Mit ihren Abstraktionen gehören Auguste Rodin und Hans Arp zu den großen Erneuerern der bildhauerischen Moderne. Eine tolle Schau im Arp Museum Bahnhof Rolandseck denkt sie jetzt zusammen. Wir denken noch einen Dritten mit: den großen Abstrakten Michelangelo. dlfk ) - Eine Garage ist eigentlich nichts Besonderes. In der DDR aber stand sie nicht nur für die baldige Ankunft eines ersehnten Autos, sondern sie war auch ein verlängertes Wohnzimmer. Der Band "Das Garagenmanifest" beleuchtet dieses Stück Kultur. pte ) - Anteil der Heim-Arbeitnehmer im August 2021 von 25,5 auf 23,8 Prozent leicht zurückgegangen dlfk ) - In Paris gilt jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. "Großartig" findet das die Publizistin Bascha Mika. Und teilt gegen Unionskanzlerkandidat Laschet aus: Dessen Aussage zu Innenstädten sei "kompletter Quatsch".<--- Das Haus des Nikolaus dlfk-audio ) - Mathematik ist überall und eigentlich eine Geisteswissenschaft, sagt Norbert Herrmann voller Begeisterung. Ebenso begeistert ist der Mathematiker von der Musik: Am Institut für angewandte Mathematik inszenierte er sogar selbst eine Oper und sang den Tenor<--- bestellen dlfk ) - Der Journalist Matt Aufderhorst fühlt sich vom Wahlkampf der Parteien nicht angesprochen. Er fordert eine Demokratie zum Mitmachen, in der die Beschlüsse der Bürgerversammlungen ernst genommen werden und alle die Chance haben, Abgeordnete zu werden. faz ) - Fremdwörter und Fachjargon, lange Sätze und taktische Unverständlichkeit: Die Wahlprogramme der Parteien sind eine schwierige Lektüre. Eine Partei treibt es dabei besonders arg. sp ) - Russland hat die Zensur im Internet vor der Dumawahl noch einmal massiv ausgeweitet. Insbesondere gegenüber Online-Journalisten zeigt der Kreml Härte, wie ein neuer Bericht deutlich macht. dlfk ) - Viele Wünsche der DDR-Bürger von 1989 sind in Erfüllung gegangen: Die Welt steht ihnen offen, sie dürfen demonstrieren und frei wählen. Doch manche Ostdeutsche glauben, es sei heute genauso wie früher in der Diktatur. Was ist da schiefgegangen? dlfk ) - Bei Deutschen mit Zuwanderungsgeschichte liegt die Wahlbeteiligung weit unter dem Durchschnitt. Sie fühlen sich von den Parteien nicht angesprochen. Das soll sich ändern. Parteien und Initiativen werden erfinderisch, um Zuwanderer anzusprechen. dlfk ) - Fünf Monate lang konsumierte der Journalist Hans Demmel nur rechtsgerichtete Medien wie Compact oder die Junge Freiheit. Sein Fazit ist bedrückend: "Mir macht es massiv Angst, was das mit Menschen macht, die diesem Hass folgen." faz ) - Der Internetkonzern nimmt für seine Cloud-Kunden ein neues Rechenzentrum in Betrieb - und kauft mehr klimafreundlichen Strom ein.