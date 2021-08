Moin-Moin!



Buchcharts

738.031. dw ) Dem belarussischen Schriftstellerverband UBW droht die Zwangsauflösung. Damit trifft es die älteste Künstlervereinigung in Belarus. bm ) - "Das Land meiner Väter ist Zeitgeschichte und gleichzeitig intime Familiengeschichte" bb ) - Nina Hugendubels Blick auf den Buchhandel der späten 70er Jahre hat eine Kontroverse ausgelöst. "Fassungslos" äußert sich Ruth Klinkenberg, "spektakulär" hingegen fand Matthias Ulmer die Innovationen, die ihm bei Hugendubel begegneten. Wir bringen einige Auszüge aus den Kommentaren. dlf ) - Der europäische Buchmarkt verzeichnet einer Auswertung des Unternehmens GfK Entertainment zufolge derzeit deutliche Umsatzgewinne. faz ) - Die Longlist des Deutschen Buchpreises verzichtet auf ein markantes Profil. Alles schön ausgeglichen, allerdings stellen große Verlage die Mehrzahl der nominierten Romane. Was auffällt, sind eher die fehlenden als die vertretenen Bücher. ndr ) - Die Jury des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hat die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2021 bekannt gegeben. Maren Ahring aus der NDR Kultur Literaturredaktion über viele literarische Entdeckungen. zeit ) - Auf der Longlist stehen prominente Namen wie Felicitas Hoppe, Christian Kracht und Heinz Strunk. Aber auch Mithu Sanyal kann sich mit ihrem Debütroman Hoffnungen machen. bb ) - Ab sofort können Buchhändlerinnen und Buchhändler wieder die Leseproben zum Deutschen Buchpreis für Ihre Kundschaft bestellen. Der Band versammelt Kurzbiographien und Auszüge aus den 20 Büchern, die die Jury des Deutschen Buchpreises auf die Longlist gewählt hat. ard ) - Als die "Micky Maus" vor 70 Jahren erstmals in Deutschland erschien, war der Erfolg zunächst mäßig. Das änderte sich schnell - das Heft wurde Wegbereiter einer vielfältigen Comic-Szene, die heute fester Teil des Buchmarkts ist.Dora Heldts neuer Roman schafft die Eins bb ) - In den neuen Bestsellerlisten schafft Dora Heldt - wie gewohnt - die Nummer Eins. Das mit dem Prix Goncourt ausgezeichnete Buch "Die Anomalie" hat es auch in Deutschland unter die meistverkauften Bücher geschafft. Außerdem gibt es neues von Marianne Koch. Unter den 22 Neueinsteigern sind ganze 16 Titel von Autorinnen - einer Autorin gelang sogar der Doppeleintritt. bb ) - Die Deutschlandradio-Literaturredaktion stellt sich neu auf. Seit August ist Wiebke Porombka (44) Literaturredakteurin des Deutschlandfunks im "Büchermarkt". Sie folgt auf Hubert Winkels bb ) - 40 Jahrgänge hat er an den Schulen des Deutschen Buchhandels unterrrichtet, war Autor und Journalist: Am 16. August ist Bernt-Ture von zur Mühlen gestorben. bm ) - Umgeblättert heute: "Dieser Roman hinterlässt einen starken Eindruck" bm ) - Die Shortlist für den in diesem Jahr erstmals zu vergebenden BücherFrauen-Literaturpreis, der mit 10.000 Euro dotiert wird, steht. Von den elf aus den Regionalgruppen vorgeschlagenen Titeln haben es diese auf die Liste der letzten fünf geschafft: fk ) - Annalena Baerbocks Buch - "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" - ist offenbar weithin auch deshalb noch ungelesen, weil es - auch aufgrund fragwürdiger Wahlkampfmethoden - in Verruf geraten ist. Enno Rudolph zeigt, dass die originellen Analysen, die sich in dem Buch finden, von hoher Qualität sind und Beachtung verdienen. Die Konsequenzen, die Baerbock zur Diskussion stellt, können höchste Aktualität für sich beanspruchen. Das Buch enthält kein Wahlprogramm, sondern es dokumentiert das ausgeprägte Problembewusstsein der Autorin mit dem sie ein plausibles politisches Handlungskonzept zur sofortigen Umsetzung vorlegt. bb ) - Das erste bundesweite Leseclubfestival findet nun vom 6. September bis zum 14. Oktober statt - in mehr als zehn Städten Deutschlands. Ursprünglich im April geplant, musste es wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Tickets können noch gekauft werden. bb ) - Erstmals zeichnet der vormalige Deutsche Schauspielpreis einen Schauspieler für ein Hörbuch aus: Klaus Pohl bekommt ihn für das Hörbuch "Sein oder Nichtsein. Erinnerungen an Peter Zadeks legendäre Hamlet-Inszenierung" (DAV). sz ) - Ein Neunjähriger aus Grünwald hat den Lockdown genutzt, um zu schreiben - und gleich mehrere Preise gewonnen