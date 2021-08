Moin-Moin!



Lesart

738.030. sz ) - Das Erlanger Poetenfest muss auch 2021 unter Pandemiebedingungen stattfinden. Das nimmt dem Festival zwar sein besonderes Flair. Tolle Lesungen und spannende Einblicke gibt es trotzdem. Von Olaf Przybilla, Erlangen bb ) - Vielfältig und ausgewogen - so lautet das überwiegende Urteil der Kulturseiten zur Longlist des Deutschen Buchpreises. Wie in den Vorjahren werden allerdings hoch gehandelte Kandidatinnen und Kandidaten vermisst. dlf ) - In Frankfurt am Main ist die sogenannte "Longlist" für den diesjährigen Deutschen Buchpreis vorgestellt worden. dlfk ) - Die Anschläge von 9/11 verfolgt eine junge Französin fassungslos vor dem Fernseher. 20 Jahre später reist sie nach New York, um Ground Zero zu besuchen. Ein Comic erzählt davon in klaren Bildern und geschickt verflochtenen Handlungssträngen. pp ) - In Feature Articles by Porter AndersonAugust 25, 2021Leave a CommentShare to Facebook pp ) - Share to TwitterShare to Linked - InShare to EmailShare to PrintAs the Chinese health authorities sort through recent outbreaks of the COVID-19 delta variant, the Beijing International Book Fair is on hold. bm ) - Alle zwei Jahre verleiht der Landesverband Nord des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur die Auszeichnung "Prädikatsbuchhandlung - Partner für Leseförderung". In diesem Jahr werden 22 engagierte Buchhandlungen ausgezeichnet. Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler hat den ausgezeichneten Buchhandlungen aus Niedersachsen am (heutigen) Mittwoch das Gütesiegel in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover überreicht. Acht Buchhandlungen erhielten die Auszeichnung bereits zum siebten Mal in Folge. dlfk ) - Vom Lebensmittelverkäufer zum Burgtheater-Schauspieler: Klaus Pohl ist gefeierter Mime, viel gespielter Bühnenautor und erfolgreicher Schriftsteller. Immer ist er ganz nah dran - auch in seinem neuen Buch über eine legendäre Hamlet-Inszenierung. dlfk-audio ) - Moderation: Andrea GerkGespräch mit Uwe Wittstock über sein Sachbuch"Februar 33" Die deutsche Literaturszene nach der Machtübernahme dlfk-audio ) -<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Lea Schneider<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Marko Martin<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Peter Schumann<--- bestellen (dlfk-audio) - Von Mechthild Lanfermann<--- bestellen